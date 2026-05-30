Manoj Jarange Patil: ''इतिहासात असं कधी झालं नाही....'', जरांगेंचं उपोषण सुरु झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया

Devendra Fadnavis on Maratha Reservation: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आपल्या उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यावेळी त्यांनी अंतरवली सराटी येथे भर उन्हात बाज टाकून उपोषण सुरु केलंय. त्यापूर्वी शुक्रवारी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगेंची भेट घेतली होती. परंतु ती चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे शनिवारी सकाळपासूनच जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत..छत्रपती संभाजी नगर येथील विभागीय कार्यालयात रात्री उशिरा बैठक घेतल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील हे आज (शनिवारी) जरांगे पाटलांच्या भेटीला दाखल झाले आहेत. हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य मागणी जरांगेंची आहे. त्यावर सध्या दोघांमध्ये चर्चा सुरु आहे..Beed: विमानतळ नको, आधी पाणी सोडा; आंदोलक आक्रमक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 'लोकलढा' ; बैलगाडी मोर्चा काढून केली मागणी.मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते नागपूरमध्ये बोलत होते. फडणवीस म्हणाले की, मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. आमचं सरकार अत्यंत पारदर्शकपणे काम करत असून यापुढेही असंच काम सुरु असेन..मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजासाठी मी आणि शिंदे साहेबांनी जेवढं काम केलं तेवढं इतिहासात कधीही झालेलं नाही. यापुढेही आमचं सरकार मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेणार आहे. देशाचं संविधान, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचं पालक करुन कायद्याप्रमाणे मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवला जाईल..Shahu Chhatrapati on Manoj Jarange : ''जरांगेंना कोल्हापूर गॅझेटपेक्षा हैदराबाद गॅझेट जवळचं वाटतं''; खासदार शाहू छत्रपती संतापले, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास उद्रेक.''कायदा मोडून काहीतरी केलं तर प्रसिद्धी मिळेल, परंतु ते टिकणार नाही. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे निर्णय आम्ही घेऊ. एका समाजाचं काढून दुसऱ्याला द्यायचं, असं सरकार करणार नाही. ओबीसींनाही घाबरण्याची गरज नाही आणि मराठ्यांचंही समाधान करु.'' असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे.