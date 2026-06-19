Manoj Jarange : हैदराबाद गॅझेटचा प्रश्न मार्गी; कुणबी प्रमाणपत्रासाठी उद्यापासून अर्ज करा, जरांगेंचं आवाहन, नोंदी नसल्या तरी चिंता नाही

भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी आज मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी हैदराबाद गॅझेटशी संबंधित मुद्दा मार्गी लावल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी जरांगे यांना दिली. या भेटीत मराठा समाजाला प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले..हैदराबाद गॅझेटनुसार अर्ज करण्याचे आवाहनमनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याचे स्पष्ट आवाहन केले आहे. सरकारने जारी केलेली एसओपी उपलब्ध झाल्याने नोंदी नसल्या तरीही शपथपत्र देऊन अर्ज करता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाला सुरुवात होणार असून, याबाबत जिल्ह्याजिल्ह्यात हैदराबाद गॅझेटमधील संख्येनुसार प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..जरांगे यांनी यावेळी ५८ लाख नोंदींच्या प्रमाणपत्रांचा मुद्दा उपस्थित केला. या सर्व नोंदींची प्रमाणपत्रे आणि वैधता २९ ऑगस्टपर्यंत मिळवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे काम पूर्ण झाले नाही तर शेवटचा आमरण उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. “आता माझी एकट्याची क्षमता संपली आहे,” असे भावनिक उद्गार त्यांनी काढले..Maratha Reservation: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ओबीसींच्या 'या' आठ योजना मराठा समाजाला लागू; वाचा संपूर्ण शासन निर्णय.सरकारवर विश्वास व्यक्तदुसरीकडे, राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या प्रयत्नांमुळे सरकारवर विश्वास ठेवण्यात येत असल्याचे जरांगे यांनी नमूद केले. ओबीसी सवलतींसह तीन महत्त्वाचे मुद्दे सरकारने सोडवल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळेची फी भरल्यानंतर मिळणाऱ्या परिपोषणासंबंधीही सकारात्मक भूमिका सरकारने घेतल्याचे दिसून आले..उद्यापासून अर्ज प्रक्रिया सुरूसरकारने तयार केलेला अर्जाचा नमुना मनोज जरांगे यांनी दाखवला. मराठवाड्यातील सर्व नागरिकांनी उद्यापासून अर्ज करण्यास सुरुवात करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. ३ जून रोजी एसओपी निघाल्याचे सांगून संभाजीनगर विभागीय आयुक्तालयाने ती तयार केल्याचे आणि नंतर राज्यस्तरावर मंजुरी मिळाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन एसओपीनुसार मराठवाड्यातील सर्व लोकांनी हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन अर्ज करावेत, असा सल्ला देण्यात आला..स्थलांतरितांसाठीही सोयज्यांच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत, अशा व्यक्तींसाठी जरांगे यांनी विशेष सूचना केल्या. मराठवाड्यातील अनेक मराठा कुटुंबे पूर्वी स्थलांतरित झालेली आहेत. उदाहरणार्थ, धाराशिवचा जगताप हा संभाजीनगरला राहायला गेला असेल तर त्याला देखील प्रमाणपत्र मिळावे. अशा सर्व प्रकरणांत नोंदी नसल्यास शपथपत्र देऊन अर्ज करता येईल. यामुळे कोणालाही अडचण येणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले आहे..Maratha Reservation: मराठा आंदोलनातील ५६ गुन्हे मागे; राज्य सरकारने पुन्हा मागविली पोलिसांकडून माहिती, जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर हालचाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.