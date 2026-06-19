मराठवाडा

Manoj Jarange : हैदराबाद गॅझेटचा प्रश्न मार्गी; कुणबी प्रमाणपत्रासाठी उद्यापासून अर्ज करा, जरांगेंचं आवाहन, नोंदी नसल्या तरी चिंता नाही

Manoj Jarange Explains Hyderabad Gazette SOP and Certificate Application Process : सरकारच्या एसओपीला जरांगेंचा पाठिंबा; ओबीसी सवलती, परिपोषणासह महत्त्वाचे मुद्दे मार्गी, अपूर्ण काम राहिल्यास शेवटच्या आमरण उपोषणाचा इशारा
manoj jarange

manoj jarange

esakal

Sandip Kapde
Updated on

भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी आज मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी हैदराबाद गॅझेटशी संबंधित मुद्दा मार्गी लावल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी जरांगे यांना दिली. या भेटीत मराठा समाजाला प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

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