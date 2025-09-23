मराठवाडा

मराठवाड्यात पावसाचा हाहाकार! कुटुंब अडकलं पुरात, अंधारात बचावकार्य; खासदार स्वत: उतरले पाण्यात

धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यात पूरस्थिती गंभीर बनली असून यामुळे अनेक ठिकाणी गावांचा संपर्क तुटला आहे. लोक पुराच्या पाण्यात अडकले आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठी एनडीआरएफची पथके कार्यरत झाली आहेत.
MP Joins Rescue Operation in Flood Hit Marathwada Region

सूरज यादव
गेल्या आठवड्याभरापासून राज्यात सर्वदूर पाऊस सुरू आहे. मराठवाड्यात पावसाने हाहाकार उडाला असून अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झालीय. अचानक नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यानं लोक अडकून पडले आहेत. रस्ते बंद झाले असून दैनंदिन जनजीवन विस्कळीत झालंय. धाराशिव, सोलापूर, बीड, हिंगोली, जालना, सातारा जिल्ह्यांना पावसानं झोडपलंय. अतिवृष्टीमुळे शेतीचं प्रचंड नुकसान झालंय. तर पुरात अडकलेल्यांची सुटका करण्यासाठी एनडीआरएफसह बचाव पथके कार्यरत आहेत.

rain
Marathwada
NDRF
Heavy Rain Crop Damage
Flood Damage News

