मराठवाड्यात पावसाचा हाहाकार! कुटुंब अडकलं पुरात, अंधारात बचावकार्य; खासदार स्वत: उतरले पाण्यात

गेल्या आठवड्याभरापासून राज्यात सर्वदूर पाऊस सुरू आहे. मराठवाड्यात पावसाने हाहाकार उडाला असून अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झालीय. अचानक नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यानं लोक अडकून पडले आहेत. रस्ते बंद झाले असून दैनंदिन जनजीवन विस्कळीत झालंय. धाराशिव, सोलापूर, बीड, हिंगोली, जालना, सातारा जिल्ह्यांना पावसानं झोडपलंय. अतिवृष्टीमुळे शेतीचं प्रचंड नुकसान झालंय. तर पुरात अडकलेल्यांची सुटका करण्यासाठी एनडीआरएफसह बचाव पथके कार्यरत आहेत. .Heavy Rain: मराठवाड्यात पावसाचा कहर; बावीस गावांचा तुटला संपर्क, पुरात २२८ नागरिक अडकले, चार जणांचा मृत्यू , ७२ जनावरे दगावली .धाराशिवच्या परांडा तालुक्यातही पावसामुळं बिकट परिस्थिती निर्माण झालीय. यावेळी खासदार ओमराजे निंबाळकर हे स्वत: बचावकार्यासाठी पोहोचले. परांडा तालुक्यातील वडनेर इथं एनडीआरएफच्या पथकासोबत त्यांनी बचावकार्यात सहभाग घेतला. याची पोस्ट त्यांनी सोशल मीडियावर केलीय..परांडा तालुक्यातील वडनेर इथं अतिवृष्टीमुळे एका कुटुंबातील चौघे जण पुराने वेढलेल्या पाण्यात अडकून पडले होते. घराच्या छतावर ते अन्न आणि पाण्याविना मदतीच्या प्रतीक्षेत होते. त्यात एका वृद्ध महिलेसह तिचा नातू आणि इतर दोघांचा समावेश होता. मध्यरात्री २ वाजल्यापासून पाणी वाढल्यानं ते अडकले होते..वडनेर इथं अडकलेल्या कुटुंबाला बाहेर काढण्यासाठी ओमराजे निंबाळकर स्वत: बचावकार्यात सहभागी झाले. ते स्वत: पाण्यात उतरले आणि अडकलेल्यांची सुखरुप सुटका केली. सर्वांना वाचवण्यात यश आल्यानं मनाला समाधान मिळालं अशा भावना ओमराजे निंबाळकर यांनी व्यक्त केल्या आहेत..एनडीआरएफचे जवान, गावकरी यांनीही कष्टाने व जीव धोक्यात घालून हे बचावकार्य सुखरुप पार पाडलं त्याबद्दल ओमराजे यांनी सर्वांचे आभार मानले आणि अभिनंदनही केलं. परांडा, भूम, वाशी, बार्शी या भागात मुसळधार पाऊस सुरूच आहे. यामुळे नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झालीय. तर तलाव धोकादायक बनले असून काही तलाव फुटले आहेत. सोलापूर आणि बीड जिल्ह्यातील शाळांना अतिवृष्टीमुळे सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.