मराठवाडा

Reservation protest: आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात भीमसैनिकांचा एल्गार; ५९ जातींच्या 'वज्रमुठी'ने वेधले लक्ष, ​फूट पाडण्याचे राजकीय षडयंत्र..

Bhim Sainiks oppose Maharashtra SC reservation sub-classification: अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात उमरगा शहरात भव्य महामोर्चा; ५९ जातींच्या एकजुटीने सरकारच्या निर्णयाला तीव्र विरोध, राजकीय फूट पाडण्याच्या डावाविरोधात एल्गार
Thousands March in Umerga Opposing SC Reservation Sub-Classification Policy

Thousands March in Umerga Opposing SC Reservation Sub-Classification Policy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अविनाश काळे

उमरगा: महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे 'अ, ब, क, ड' असे उपवर्गीकरण करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात  'अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी कृती समिती'च्या वतीने शुक्रवारी (ता. तीन) काढण्यात आलेल्या भव्य महामोर्चाने संपूर्ण शहराचे लक्ष वेधून घेतले. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बांधलेली ५९ जातींची वज्रमुठ तोडण्याचे हे राजकीय षडयंत्र असल्याचा संतप्त आरोप करत, हजारो भीमसैनिकांनी या उपवर्गीकरणाविरोधात एकमुखी एल्गार पुकारला.

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