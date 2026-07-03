Reservation protest: आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात भीमसैनिकांचा एल्गार; ५९ जातींच्या 'वज्रमुठी'ने वेधले लक्ष, ​फूट पाडण्याचे राजकीय षडयंत्र..

-अविनाश काळेउमरगा: महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे 'अ, ब, क, ड' असे उपवर्गीकरण करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात 'अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी कृती समिती'च्या वतीने शुक्रवारी (ता. तीन) काढण्यात आलेल्या भव्य महामोर्चाने संपूर्ण शहराचे लक्ष वेधून घेतले. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बांधलेली ५९ जातींची वज्रमुठ तोडण्याचे हे राजकीय षडयंत्र असल्याचा संतप्त आरोप करत, हजारो भीमसैनिकांनी या उपवर्गीकरणाविरोधात एकमुखी एल्गार पुकारला..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या सूक्ष्म नियोजनामुळे शुक्रवारी सकाळी साडेअकरा वाजता हुतात्मा स्मारकापासून निघालेल्या या मोर्चात अबालवृद्धांसह हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरले होते. विशेष म्हणजे अनुसूचित जातीतील ५९ प्रमुख जातींचे नेते आणि कार्यकर्ते या आंदोलनात खांद्याला खांदा लावून सहभागी झाले होते..काय आहेत आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यापालिकेसमोरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर मोर्चा आल्यानंतर त्याचे सभेत रूपांतर झाले. बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करा, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उपवर्गीकरण करणे बंधनकारक केलेले नाही. त्यामुळे जनभावना लक्षात घेऊन 'अ, ब, क, ड' उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी. शासकीय सेवेतील कंत्राटी पद्धतीची नोकर भरती तात्काळ बंद करून अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष युद्धपातळीवर भरावा आणि रखडलेली पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करावी. राखीव प्रवर्गातील सवलत घेतलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात 'नो एंट्री' देण्याची अन्यायकारक प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी..राजकिय षडयंत्र हाणून पाडा !"एका जातीचा अपवाद वगळता राज्यातील कोणतीही जात या उपवर्गीकरणाचे समर्थन करत नाही. हा केवळ मागासवर्गीयांमध्ये फूट पाडण्याचा राजकीय डाव आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी सर्वांनी एकजूट होणे काळाची गरज आहे." असे आवाहन माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले, ज्येष्ठ नेते हरीश डावरे, कैलास शिंदे, एस.के. चेले, ॲड. शीतल चव्हाण, दिलीप भालेराव, रविकिरण बनसोडे, आण्णासाहेब पवार, आनंद कांबळे, चंद्रकांत कांबळे, ॲड. मंडले, उमेश सुरवसे आदींनी या वेळी बोलताना केले..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...या वेळी पंचायत समितीच्या सभापती ॲड. आकांक्षा चौगुले, उपनगराध्यक्ष विजय वाघमारे, नगरसेवक जालिंदर कोकणे, बाबा मस्के, पंढरीनाथ कोणे, माजी नगरसेवक सतीश सुरवसे, विक्रम मस्के, दत्ता रोंगे, ॲड. मल्हारी बनसोडे, ॲड. हिराजी बनसोडे, संतोष कांबळे, श्रीधर सरपे, सचिन माने, सनी सोनकांबळे, किसन दामावले, किशोर कांबळे, संजय कांबळे, आशा कांबळे, मधुकर बिद्री, बाबा भातागळीकर, गोविंद सूर्यवंशी, संदीप चौगुले, संतोष कलशेट्टी, दीपक झाकडे आदी मान्यवर आणि भीमसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. रामभाऊ गायकवाड यांनी प्रास्ताविक केले, तर धीरज बेळंबकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. सभेच्या शेवटी आंदोलकांच्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन तहसीलदार गोविंद येरमे यांना देण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.