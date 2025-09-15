Jalna Protest: बंजारा समाजा जालन्यात विराट मोर्चा हैद्राबाद गॅझेटनुसार आरक्षणाची मागणी

जालना : हैद्राबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण. द्यावे या मागणीसाठी सोमवारी (ता.१५) विराट मोर्चा काढण्यात आला. ये मोर्चात हजारोंच्या संख्येने बंजारा समाज बांधव सहभागी झाले होते..हा मोर्चा शहरातील मंमादेवी मंदिर चौक ते अंबड चौफुली दरम्यान हा मोर्चा काढण्यात आला. मंमादेवी मंदिर चौक, मस्तगड, गांधी चमन, शनि मंदिर, उड्डाण पूल, नूतन वसाहत मार्गी अंबड चौफुली असा हा मोर्चा काढण्यात आला. .अंबड चौफुली येथे मोर्चाचे सभे रूपांतर झाले. बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेटनुसार एसटी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण द्यावे. सी पी बेरार गॅझेट लागू करा या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आल..जर येत्या महिनाभरात मराठा समाजाप्रमाणे बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट लागू करा. अन्यथा मुंबई येथे मोर्चा काढण्यात येईल. शिवाय पुढे येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत बंजारा समाज बहिष्कार टाकेल, असा इशारा यावेळी बंजारा समाजाने दिली आहे. दरम्यान मोर्चात सहभागी झालेले बंजार समाज बांधव, भगिनी पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झाले होते. मोर्चात हलकीच्या नादावर पारंपरिक नृत्य केले. शिवाय गीती गायन केले..Amit Khare: उपराष्ट्रपतींच्या सचिवपदी अमित खरे यांची नियुक्ती.दरम्यान बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण लागू करा, या मागणीसाठी मागील पाच दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर श्रीकांत राठोड आणि हरीश राठोड हे बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.