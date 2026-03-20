Parbhani News: माटेगावात गुढीऐवजी भगव्या पताका फडकवल्या; छत्रपती संभाजी महाराजांचे मनोभावे पूजन

माटेगाव: ग्रामस्थांनी यंदा गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर वेगळी परंपरा जपत छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतिदिनानिमित्त गुढीऐवजी भगव्या पताका उभारून त्यांना अभिवादन केले. गावात ठिकठिकाणी भगव्या पताका फडकावत महाराजांच्या प्रतिमेचे मनोभावे पूजन करून त्यांच्या त्याग, अतुलनीय शौर्याचे स्मरण करण्यात आले..चैत्र प्रतिपदेपासून हिंदू नववर्षाची सुरवात होत असून महाराष्ट्रात हा सण गुढीपाडवा, तर कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात 'उगादी' म्हणून साजरा केला जातो. मात्र इ.स. १६८९ मध्ये गुढीपाडव्याच्या आदल्या दिवशी छत्रपती संभाजी महाराजांची क्रूर हत्या झाल्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता, हा दिवस स्वराज्याच्या दृष्टीने दुःखद मानला जातो. .याच स्मृती जिवंत ठेवण्यासाठी माटेगावातील ग्रामस्थांनी गुढी उभारण्याऐवजी भगव्या पताका फडकवण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी गावातील नागरिकांनी एकत्र येत छत्रपती संभाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन केले. .काही कुटुंबांनी गोडधोड व नवीन खरेदी टाळून साधेपणाने दिवस पाळला. मागील काही वर्षांपासून मराठा सेवा संघ, परिवर्तनवादी चळवळींकडून करण्यात येणाऱ्या प्रबोधनाचा परिणाम म्हणून ही परंपरा अधिक बळकट होत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.