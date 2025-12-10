मराठवाडा

मराठवाड्याला मोठी भेट मिळणार! छत्रपती संभाजीनगर रेल्वेला स्वतंत्र विभाग करण्याची संसदेत मागणी; पर्यटन आणि उद्योगाला चालना येणार

Chhatrapati Sambhajinagar Railway News: छत्रपती संभाजीनगर रेल्वेला स्वतंत्र विभाग करण्याची मागणी संसदेत गाजली आहे. खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी ही मागणी केली आहे. तसेच पर्यटन, उद्योग आणि वाढत्या सुविधांच्या गरजेवर भर दिला.
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यसभेत खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी छत्रपती संभाजीनगर रेल्वेला स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्याची जोरदार आणि स्पष्ट मागणी केली. मराठवाडा प्रदेशात रेल्वे पायाभूत सुविधांचा जलद विकास, नवीन मार्गांची गरज आणि औद्योगिक आणि पर्यटन क्षेत्रांचा विस्तार पाहता केंद्र सरकारने या विषयावर त्वरित निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

