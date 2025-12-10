मराठवाड्याला मोठी भेट मिळणार! छत्रपती संभाजीनगर रेल्वेला स्वतंत्र विभाग करण्याची संसदेत मागणी; पर्यटन आणि उद्योगाला चालना येणार

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यसभेत खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी छत्रपती संभाजीनगर रेल्वेला स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्याची जोरदार आणि स्पष्ट मागणी केली. मराठवाडा प्रदेशात रेल्वे पायाभूत सुविधांचा जलद विकास, नवीन मार्गांची गरज आणि औद्योगिक आणि पर्यटन क्षेत्रांचा विस्तार पाहता केंद्र सरकारने या विषयावर त्वरित निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले..खासदार डॉ. कराड म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर ही महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी मानली जाते. अजिंठा-वेरूळ लेणी, कैलास मंदिर, देवगिरी किल्ला, पंचखडी आणि बीबी का मकबरा यासह जगप्रसिद्ध ऐतिहासिक वारसा स्थळांमुळे दरवर्षी लाखो पर्यटक या प्रदेशाला भेट देतात. याव्यतिरिक्त, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत शेंद्रा-बिडकीन परिसरात अंदाजे ₹१ लाख कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक सुरू आहे. या परिस्थितीमुळे प्रगत रेल्वे सुविधांची गरज आणखी वाढते..Mumbai Crime: आधी अश्लील हावभाव, नंतर आरडाओरड करताच रिक्षातून बाहेर ढकलल अन्...; चालकाचं मुलीसोबत धक्कादायक कृत्य.खासदार डॉ. कराड यांनी सांगितले की, सध्याची वंदे भारत एक्सप्रेस (छत्तीसगड संभाजीनगर नांदेड) विस्तारित स्वरूपात कार्यरत आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) दरम्यान एक नवीन वंदे भारत ट्रेन सुरू करावी. त्यांनी स्पष्ट केले की, छत्रपती संभाजीनगरमधील पिट लाईन आणि सिक लाईनचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यांनी छत्रपती संभाजीनगरला उत्तर भारताशी जोडणाऱ्या प्रस्तावित संभाजीनगर-कन्नड-चाळीसगाव रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..संभाजीनगर-पैठण-बीड-सोलापूर या महत्त्वाच्या मार्गाला त्वरित मंजुरी देण्याची मागणीही त्यांनी केली. संभाजीनगर-अहिल्यानगर-पुणे हा मार्ग उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडणारा एक महत्त्वाचा औद्योगिक मार्ग आहे आणि या मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. शेवटी, खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी वरील सर्व मागण्या मान्य करून केंद्र सरकार मराठवाडा प्रदेशात रेल्वे सुविधांच्या विकासाला गती देईल अशी आशा व्यक्त केली..SSC-HSC Exam: दहावी-बारावीच्या परीक्षांवर पालिका निवडणुकांचे सावट!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.