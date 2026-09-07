मराठवाडा

Beed News: खासदारपुत्राला संशयितांचे ५७ फोन कॉल, रमेश घुले यांचा दावा; हॉटेलचालक विलास घुले हत्या प्रकरण

57 Calls To MP Son Claimed In Vilas Ghule Murder Case: विलास घुले हत्याकांडात नवे धक्कादायक खुलासे; सीडीआर अहवालातून खासदारपुत्राला संशयितांचे ५७ फोन कॉल, डॉक्टरांवरही संशय
Hotelier Vilas Ghule Murder Case Takes New Turn As Ramesh Ghule Claims Suspects Made 57 Calls To MP Son

Hotelier Vilas Ghule Murder Case Takes New Turn As Ramesh Ghule Claims Suspects Made 57 Calls To MP Son

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड : टाकळी (ता. केज) येथील हॉटेलचालक विलास घुले हत्या प्रकरणात दररोज नवे आणि धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. मृत विलास घुले यांचे बंधू रमेश घुले यांनी बीड येथील सीआयडी कार्यालयात (गुन्हे अन्वेषण विभाग) जाऊन रविवारी (ता. सहा) तपास अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

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