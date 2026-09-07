Beed News: खासदारपुत्राला संशयितांचे ५७ फोन कॉल, रमेश घुले यांचा दावा; हॉटेलचालक विलास घुले हत्या प्रकरण

बीड : टाकळी (ता. केज) येथील हॉटेलचालक विलास घुले हत्या प्रकरणात दररोज नवे आणि धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. मृत विलास घुले यांचे बंधू रमेश घुले यांनी बीड येथील सीआयडी कार्यालयात (गुन्हे अन्वेषण विभाग) जाऊन रविवारी (ता. सहा) तपास अधिकाऱ्यांची भेट घेतली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या भेटीनंतर त्यांनी, खासदार बजरंग सोनवणे यांचे पुत्र सौरभ सोनवणे यांच्यावर पुन्हा गंभीर आरोप केले. हत्याकांडाच्या आधी आणि नंतर संशयितांनी सौरभ सोनवणेंना तब्बल ५७ फोन कॉल केले आहेत, सीडीआर अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे, असा दावा केला आहे. रमेश घुले यांनी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या कारभारावरही शंका उपस्थित केली आहे..विलास घुले यांच्यावर हल्ल्यानंतर उपचारादरम्यान शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर विलास यांना भूल दिली गेली, ज्यामुळे त्यांचा रक्तदाब अचानक खालावून मृत्यू झाला, असा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणात डॉक्टरांनाही सौरभ सोनवणे व संशयितांचे फोन आल्याचा संशय असून त्यांच्याही चौकशीची मागणी त्यांनी केली. .विलास घुले यांच्या हत्येचा कट रचण्यासाठी एका मंदिरात बैठक झाली होती आणि ‘डम्प डेटा’वरून इतर संशयितांचे लोकेशन तिथेच असल्याचे समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी आतापर्यंत दहा संशयितांना अटक करण्यात आली असून, सौरभ सोनवणेंना सहआरोपी करून अटक करण्याच्या मागणीसाठी घुले कुटुंब आक्रमक झाले आहे. आता रमेश घुले यांनी केलेल्या दाव्यांवर पुढे काय होते, याकडे लक्ष असेल..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rआमदार धस तिथे कशासाठी होते? पुण्यातील ‘सीआयडी’ कार्यालयात विशेष पोलिस महानिरीक्षकांची भेट घेण्यासाठी गेलो असताना तिथे आमदार सुरेश धस उपस्थित असल्याचे रमेश घुले यांनी सांगितले. आमदार धस तिथे काही अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी आले होते का, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांनी आरोपींची बाजू घेऊ नये, मी माझा भाऊ गमावला आहे हे समजून घ्यावे, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.