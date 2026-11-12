Sugarcane Farmers: ओंकार साखर कारखान्याकडून शेतकऱ्यांना दिवाळीची भेट; १०० रुपये प्रतिटनचा हप्ता खात्यावर

परळी वैजनाथ : ओंकार साखर कारखाना प्रा. लि. युनिट क्रमांक ०८, पागरी (ता. परळी) यांच्या वतीने मागील गळीत हंगाम २०२५-२६ मध्ये कारखान्याला ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिमेट्रिक टन १०० रुपयांप्रमाणे उर्वरित ऊस बिलाचा हप्ता जमा करण्यात आला आहे. ऐन दिवाळीच्या सणात शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळाल्याने त्यांच्यात समाधान व्यक्त होत आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.ओंकार ग्रुपचे चेअरमन बाबुराव बोत्रे-पाटील यांनी मागील गळीत हंगामाच्या सुरुवातीलाच बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक ऊसदर जाहीर करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. हंगाम २०२५-२६ मध्ये कारखान्याला ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रतिमेट्रिक टन ३,०५० रुपये दर जाहीर करण्यात आला होता. त्यापैकी २,९५० रुपये प्रतिटन यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले होते. आता उर्वरित १०० रुपये प्रतिटनप्रमाणे रक्कमही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे..शेतकऱ्यांच्या कष्टाला आणि घामाला योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी ओंकार ग्रुप सातत्याने प्रयत्नशील आहे. चालू गळीत हंगाम २०२६-२७ मध्येही कारखान्याला आलेल्या आणि यापुढे येणाऱ्या उसाला वाजवी दर देण्यासह ऊस बिलाची रक्कम लवकरात लवकर अदा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती चेअरमन बाबुराव बोत्रे-पाटील यांनी दिली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी... दरम्यान, सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला संपूर्ण ऊस ओंकार साखर कारखान्याला देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन चेअरमन बाबुरावजी बोत्रे-पाटील आणि जनरल मॅनेजर सुधाकर व्ही. सोळंके यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.