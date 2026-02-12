परभणीत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सय्यद इकबाल महापौर, तर काँग्रेसचा उपमहापौर

परभणीच्या महापौरपदी शिवसेना ठाकरे गटाचा महापौर झाला आहे. हिंदुत्ववादी शहर अशी ओळख असलेल्या परभणीत ठाकरे गटानं मुस्लिम चेहरा दिल्यानं आता आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महापौरपदासाठी सय्यद इकबाल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालंय. तर काँग्रेसला उपमहापौरपद मिळालंय. काँग्रेसनं उपमहापौर पदाची संधी गणेश देशमुख यांना दिलीय..परभणीत शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेसने आघाडी केली होती. त्यांना निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यानं महापौर त्यांचाच होणार हे निश्चित होतं. चंद्रपुरात ठाकरे गटानं भाजपला पाठिंबा दिला. त्यामुळे परभणीत काय होणार याकडे लक्ष लागून राहिलं होतं. मात्र इथं काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी योग्य समन्वय साधत सत्ता स्थापन केली..महापौर होताच रितू तावडेंचा मुंबईकरांना मोठा दिलासा, पाणी दरवाढीला स्थगिती .महापालिकेत ६५ नगरसेवक असून बहुमताचा आकडा ३३ इतका आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे २५ तर काँग्रेसचे १२ नगरसेवक निवडून आले आहेत. दुसरीकडे भाजपला १२, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ११, जनसुराज्य शक्तीला ३ जागी यश मिळालंय. याशिवाय यशवंत सेना १ आणि इतर १ असे नगरसेवक निवडून आलेत. .परभणी महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेस आणि शिवसेनेनं निवडणुकीच्या आधीच युती केली होती. त्यामुळे काँग्रेस शिवसेनेचीच सत्ता येणार ये निश्चित होतं. दरम्यान, चंद्रपुरात घडलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर परभणीतही काही दगाफटका होणार का अशी शंका उपस्थित होत होती. मात्र गुरुवारी सकाळी शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेसच्या बैठकीत कोण महापौर आणि उपमहापौर होणार हे ठरलं आणि त्यानुसारच निवड अखेर करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.