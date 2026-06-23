मराठवाडा

Beed Crime: गिरणीतून परतताना धक्कादायक घटना; 16 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, बीड जिल्ह्यातील घटना चर्चेत

investigation underway in Beed district minor girl assault case: गिरणीतून परतणाऱ्या १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर घरात ओढून नेऊन दोन वेळा लैंगिक अत्याचार; अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
Beed District Incident Sparks Outrage Over Alleged Assault on Minor Girl

Beed District Incident Sparks Outrage Over Alleged Assault on Minor Girl

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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घाटनांदूर : गिरणीतून दळण आणावयास गेलेल्या अल्पवयीन मुलीला आरोपीने बळजबरीने घरात ओढून नेवून दोन वेळा अत्याचार केल्याची घटना अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात (ता.२२) सोमवारी सायंकाळी घडली असून अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिस ठाण्यात (ता.२२) रात्री बाराच्या दरम्यान गुन्हा दाखल झाला आहे.

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