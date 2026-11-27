पाचोड: आरोग्य सुविधांची प्रत्यक्ष स्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी (ता. २७) रात्री नऊ वाजेच्या सुमारास अचानक पाचोड (ता.पैठण) ग्रामीण रुग्णालयास भेट दिली. यावेळी रुग्णालयातील ट्रॉमा सेंटरची पाहणी करताना काही यंत्रसामग्री बंद अवस्थेत आढळल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त करून आवश्यक सुविधांचासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करण्याच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अनिल पवार यांना सुचना दिल्या..आरोग्यमंत्र्यांच्या अचानक भेटीमुळे ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची चांगलीच भंबेरी उडाली. आपल्या भेटीदरम्यान मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांशी थेट संवाद साधत त्यांना मिळणाऱ्या उपचार व सुविधाची माहिती घेतली. रुग्णांना आवश्यक औषधे, वैद्यकीय सुविधा आणि वेळेवर उपचार मिळतात का ? याचीही त्यांनी रुग्णांकडे चौकशी केली..येथील ग्रामीण रुग्णालयातील ट्रॉमा केअर यूनिटची पाहणी करताना काही मशिनरी बंद असल्याचे आणि काही आवश्यक सुविधांची कमतरता असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आले. यावेळी त्यांनी वैद्यकीय अधीक्षकांकडे उपलब्ध साधनसामग्री, बंद असलेल्या मशिनरी आणि अपुऱ्या सुविधांबाबत विचारणा केली. रुग्णालयात आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसतील, तर त्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा हवा अशी तंबी देत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकार ग्रामीण भागातील रुग्णांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास तयार आहे. मात्र, उपलब्ध यंत्रणेचा योग्य वापर आणि आवश्यक सुविधांसाठी प्रशासनाने पुढाकार घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी रुग्णालयाच्या कामकाजाबाबत प्रश्नांची सरबत्ती केली. यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी रुग्णालयातील एकूण रुग्णसंख्या, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता तसेच रिक्त पदांबाबत माहिती घेतली.कोणती व किती पदे रिक्त आहेत, याचीही त्यांनी चौकशी केली. दररोज शेकडो रुग्ण उपचारासाठी येत असताना त्यांना नेमक्या कोणत्या सुविधा दिल्या जातात, यासंबंधीची माहिती त्यांनी संबंधिताकडून जाणून घेतली..यावेळी वैद्यकिय अधिक्षक अनिल पवार यांनी पाचोड ग्रामीण रुग्णालयात दररोज सुमारे ५०० ते ६०० किरकोळ आजारांवरील रुग्ण उपचारांसाठी येत असल्याचे सांगितले. एवढ्या मोठ्या संख्येने रुग्ण येत असताना त्यांना दर्जेदार आणि वेळेवर उपचार मिळणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करत आरोग्यमंत्र्यांनी रुग्णालयाच्या व्यवस्थेचा आढावा घेतला. या अचानक पाहणीमुळे ग्रामीण रुग्णालयातील उपलब्ध सुविधा, बंद मशिनरी, रिक्त पदे आणि प्रशासकीय कामकाजाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या नाराजीनंतर आता रुग्णालयातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून कोणती पावले उचलली जातात, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य शिवराज भुमरे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राजू भुमरे,आरोग्य उपसंचालक कांचन वानेरे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.अनिल पवार, डॉ. मसरत शेख, डॉ. बाबासाहेब घुगे, डॉ. संदीपान काळे, डॉ.नोमान शेख, डॉ.शिवाजी पवार, डॉ.आसाराम चौरे, डॉ.रोहित चैन, डॉ.राहुल दवणे, डॉ.सायली साळवे,परिसेविका चंद्रकला भोपळे, अधिपरिचारिका निशा खाडे, जयश्री तायडे, प्रियांका राठोड, पल्लवी शिंदे, माधुरी खंदारे, दीक्षा घोडके, स्नेहा लोणकर, सपना काकडे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.