Latur | पैशाच्या हिशोबावरून मारहाण, अहमदपुरमध्ये ऊसतोड कामगाराचा मृत्यू

By

अहमदपूर (जि.लातूर) : तालुक्यातील बेलूर येथे पैशाच्या हिशोबावरून झालेल्या हाणामारीत एका ऊसतोड कामगाराचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. बेलूर येथील शिवारात मागील आठ दिवसांपासून जवळपास तीस ऊसतोड कामगाराची एक टोळी काम करीत होती. दरम्यान सोमवारी (ता.२८) रात्री आठ वाजता कामगाराच्या पैशाच्या देवाण-घेवाणीतून एकमेकांत लाथा, बुक्क्यांनी हाणामारी झाली. अंधार असल्याने कोणाला किती मार लागला याचा अंदाज एकमेकाला आला नाही. नागनाथ सिताराम जाधव (वय ४५, रा.आहेरवाडी, जि.जळगाव) हे गंभीर जखमी झाले. परंतु अंधार असल्याने इतर व्यक्तींना ते शिवारात पडलेले कोणाला दिसले नाहीत. (Quarrel Over Money, Sugar Cutting Worker Died In Ahmedpur In Latur)

हेही वाचा: औरंगाबादमध्ये सेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा, दोन गटांमध्ये हाणामारी

मंगळवारी (ता.२९) सकाळी नागनाथ जाधवांना रूग्णालयात घेऊन गेले परंतु उपचारास नेण्यासाठी उशीर झाला व त्यांचा मृत्यू झाला. या संदर्भात मृताचा पुतण्या मनोज मंगो जाधव यांच्या फिर्यादीवरून देवीदास परशुराम राठोड (वय ३९), दिलीप हरीलाल राठोड ( वय ३०), संदेश देविदास चव्हाण (वय १९, सर्व रा.देवरी ता.सोयगाव, जि.औरंगाबाद) यांच्या विरोधात अहमदपूर (Ahmedpur) पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला असून आरोपीस अटक केली आहे.

हेही वाचा: तानाजी सावंत नाराज ? ठाकरेंच्या आदेशानंतरही शिवसंपर्क अभियानात गैरहजेरी

पुढील तपास पोलीस उपविभागीय अधिकारी बलराज लंजीले करित आहेत. (Latur)