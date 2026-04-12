Samruddhi Expressway fire incident : समृद्धी महामार्गावर इन्व्हर्टर बॅटऱ्यांनी भरलेल्या ट्रकला भीषण आग; चालकाच्या प्रसंगावधानाने मोठी जीवितहानी टळली

सिंदखेड राजा : समृद्धी महामार्गावर १२ एप्रिल रोजी इन्व्हर्टर बॅटरी घेऊन जाणाऱ्या ट्रकला अचानक आग लागल्याची घटना घडली. चालकाने प्रसंगावधान राखत आयशर बाजूला घेतल्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली.सवित्तर वृत्त असे की, सिंदखेड राजा तालुक्यामधुन जाणाऱ्या नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गावर रविवारी ता.१२ रोजी मोठी दुर्घटना टळली. .उत्तरप्रदेशातील कचुआ येथून नाशिककडे इन्व्हर्टर बॅटऱ्या घेऊन जाणारा आयशर ट्रक क्रमांक यूपी ६५ आरटी २१४० मुंबई कॉरिडॉरवरील चॅनेल क्रमांक ३१२ जवळ पोहोचताच अचानक धूर निघू लागला. ही बाब चालक रोहित कुमार रा. गाजीपूर, उत्तरप्रदेश यांच्या लक्षात येताच त्यांनी तत्काळ प्रसंगावधान दाखवत ट्रक रस्त्याच्या कडेला घेण्याचा प्रयत्न केला. .आयशर थांबवण्याआधीच ट्रकमधील बॅटऱ्यांना आग लागली आणि काही क्षणातच आगीने भीषण रूप धारण केले. चालक व त्याच्यासोबत असलेल्या व्यक्तीने तत्काळ वाहनातून उडी मारून स्वतःचा जीव वाचवला.घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली..सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप इंगळे,पोलीस कर्मचारी नाजीम चौधरी व श्रीकृष्ण डुंगु यांच्यासह फायर ब्रिगेडच्या मदतीने आग आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्न केला परंतु तोपर्यंत आयशर मधील सर्व इन्व्हर्टर बॅटऱ्या पूर्णपणे जळून खाक झाल्या होत्या. इन्व्हर्टर बॅटऱ्याची स्पार्किंग झाल्यामुळे आग लागल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.महामार्ग पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत वाहतूक सुरळीत केली.