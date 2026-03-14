Jalna Illegal Mining: अंबड- वडिगोद्रीत वाळूमाफियांचा गैरप्रकार; महसूल पथकावर दमदाटी करून ट्रॅक्टर पळवले

अंबड / वडिगोद्री: महसूल पथकाने पाठलाग करून ताब्यात घेतलेले वाळूचे ट्रॅक्टर वाळूमाफियांनी धमकावून पळवून नेले. ही घटना शुक्रवारी (ता.१३) भांबेरी शिवारामध्ये घडली. तहसीलदार विजय चव्हाण यांना गोपनीय माहिती मिळाली की, आपेगाव-साष्ट पिंपळगाव परिसरातून अवैध वाळूची वाहतूक सुरू आहे. .या माहितीच्या आधारे तहसीलदार चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली तलाठी उंबरहंडे व त्यांच्या पथकाला तत्काळ कारवाईचे आदेश देण्यात आले. पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली असता, एका ट्रॅक्टरमधून अवैध वाळू वाहतूक सुरू असल्याचे आढळले. पथकाला पाहताच चालकाने ट्रॅक्टरमधील वाळू खाली करून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला..मात्र, पथकाने पाठलाग करून भांबेरी शिवारामध्ये ट्रॅक्टर अडवून ते ताब्यात घेतले. हे ट्रॅक्टर तहसील कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश असताना टोळक्याने पथकातील तलाठी व त्यांच्या सहकाऱ्यांना दमदाटी केली. वाळूमाफियांनी बळाचा वापर करून ट्रॅक्टर पळवून नेले.या कारवाईदरम्यान पथकाने पात्राची पाहणी केली असता, तिथे अंदाजे ५ ते ६ मीटर खोलीचे मोठे खड्डे आढळले. अंदाजानुसार, आरोपींनी २०० ते ३०० ब्रास वाळूचे अवैध उत्खनन केले..अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहन पळवून नेणे, हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. संबंधित सर्व आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी पोलिस प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.- विजय चव्हाण, तहसीलदार, अंबड.सोळा जणांवर गुन्हा नोंदमंडळ अधिकारी नारायण धनसिंग बमनावम यांच्या फिर्यादीवरून गोंदी पोलिस ठाण्यात एकूण १६ आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मंगेश माऊली चौधरी, एजाज हारून बेग, सुदर्शन अंकुश शेंद्रे, शाहरूख अन्वर शेख, राम मोरे, विलास खरात, समीर हारून बेग, आल्लमस सैयद, शाहीद हारून बेग, ज्ञानेश्वर उडदंगे, ज्ञानेश्वर बाबूराव शेंद्रे, रामेश्वर गौड, कृष्णा गोकूळ कट्टे, संजू उबरे, पांडुरंग जाधव आणि शरद नरके यांचा आरोपीत समावेश आहे.