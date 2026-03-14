मराठवाडा

Jalna Illegal Mining: अंबड- वडिगोद्रीत वाळूमाफियांचा गैरप्रकार; महसूल पथकावर दमदाटी करून ट्रॅक्टर पळवले

Ambad-Vadigodri: Illegal Sand Transport Exposed: अंबड व वडिगोद्री परिसरात अवैध वाळू वाहतूक आणि ट्रॅक्टर पळवून नेण्याची घटना उघडकीस आली आहे. तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल पथकाने कारवाई केली, परंतु वाळूमाफियांनी दमदाटी करून ट्रॅक्टर पळवले. अंदाजे २०० ते ३०० ब्रास वाळूचे अवैध उत्खनन आढळले असून, १६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस प्रशासन कारवाईसाठी पाठपुरावा करत आहे.
Jalna Illegal Mining

सकाळ वृत्तसेवा
अंबड / वडिगोद्री: महसूल पथकाने पाठलाग करून ताब्यात घेतलेले वाळूचे ट्रॅक्टर वाळूमाफियांनी धमकावून पळवून नेले. ही घटना शुक्रवारी (ता.१३) भांबेरी शिवारामध्ये घडली. तहसीलदार विजय चव्हाण यांना गोपनीय माहिती मिळाली की, आपेगाव-साष्ट पिंपळगाव परिसरातून अवैध वाळूची वाहतूक सुरू आहे.

Related Stories

No stories found.