Shekapur Faith Healing Fraud: शेकापूरमध्ये ‘असाध्य आजार बरे’च्या नावाखाली फसवणूक? व्हिडिओ व्हायरल, चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी

भूम : भूम तालुक्यातील शेकापूर येथे असाध्य आजार, भुतबाधा व विविध शारीरिक-मानसिक व्याधी बऱ्या करण्याच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक व मानसिक फसवणूक होत असल्याचा आरोप समोर आला आहे. यासंदर्भातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून संबंधित प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शेकापूर येथे दर शनिवारी एका तथाकथित बाबाचा दरबार भरविला जातो. या ठिकाणी सोलापूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यातील अनेक नागरिक मोठ्या संख्येने येत असल्याचे सांगितले जाते. प्रार्थनेच्या माध्यमातून भुतबाधा, दैवी कोप, असाध्य आजार तसेच इतर समस्या दूर होतात, असा दावा संबंधितांकडून केला जात असल्याचा आरोप आहे..व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये संबंधित व्यक्ती महिला व पुरुषांना धार्मिक विधी आणि प्रार्थनेच्या नावाखाली संमोहित करत असल्याचे दिसून येत आहे. काही लोकांना १० रुपयांचे खोबरेल तेल व बाटलीबंद पाणी देऊन त्याद्वारे आजार दूर होतील, असा विश्वास दिला जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या दाव्यांमुळे अनेक नागरिक दिशाभूल होत असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे..विशेषतः गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेले रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना वैद्यकीय उपचारांऐवजी अशा प्रकारच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यास प्रवृत्त केले जात असल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, अशी चिंता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीशी संबंधित कार्यकर्त्यांनीही या प्रकाराची सखोल चौकशी करून सत्य परिस्थिती समोर आणण्याची मागणी केली आहे..दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी, संबंधित ठिकाणी चौकशी करून नागरिकांची फसवणूक होत असल्यास कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांमधून होत आहे..या प्रकरणाबाबत संबंधित व्यक्ती किंवा आयोजकांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून प्रशासनाच्या चौकशीनंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. मात्र व्हिडिओमुळे शेकापूर परिसरात या विषयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.