मराठवाडा

Shekapur Faith Healing Fraud: शेकापूरमध्ये ‘असाध्य आजार बरे’च्या नावाखाली फसवणूक? व्हिडिओ व्हायरल, चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी

असाध्य आजार, भुतबाधा बरी करण्याच्या नावाखाली शेकापूरमध्ये आर्थिक व मानसिक फसवणुकीचे आरोप; व्हिडिओ व्हायरल होताच चौकशी व कठोर कारवाईची नागरिकांकडून मागणी
Anti-Superstition Violations: Local Activists Demand Crackdown on Clandestine Faith Healing Darbar

Anti-Superstition Violations: Local Activists Demand Crackdown on Clandestine Faith Healing Darbar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भूम : भूम तालुक्यातील शेकापूर येथे असाध्य आजार, भुतबाधा व विविध शारीरिक-मानसिक व्याधी बऱ्या करण्याच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक व मानसिक फसवणूक होत असल्याचा आरोप समोर आला आहे. यासंदर्भातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून संबंधित प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

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