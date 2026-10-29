MLA Tanaji Sawant : कर्जवसुलीसाठी त्रास दिल्यास फायनान्स कंपन्यांना शिवसेना स्टाईलने उत्तर देऊ; आमदार तानाजी सावंत यांचा इशारा

- धनंजय शेटेभूम - दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना बँका तसेच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कर्जवसुलीसाठी तगादा लावून त्रास देऊ नये. परंडा विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना कर्जाच्या वसुलीसाठी त्रास दिल्यास शिवसेना स्टाईलने उत्तर दिले जाईल, असा सज्जड इशारा माजी मंत्री तथा आमदार डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिला. भूम तालुक्यातील आंबी येथे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन संवाद साधताना ते बोलत होते..दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. हातात पीक नसताना कर्जाची परतफेड कशी करायची, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. अशा परिस्थितीत बँका आणि फायनान्स कंपन्यांनी वसुलीसाठी दबाव आणू नये. पीक हाती आल्यानंतर शेतकरी कर्जाची परतफेड करतील. मात्र, संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न झाल्यास शिवसेना शांत बसणार नाही, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले..दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांनी निराश होऊन कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये. आत्महत्येचा विचार करण्यापूर्वी शिवसेनेने नियुक्त केलेल्या समितीशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आपण कटिबद्ध असून, त्यांच्या अडचणी २४ तासांत सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली..शासनाकडून देण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत ही अंतिम मदत नसल्याचे सांगत दुष्काळग्रस्तांना पुढील काळातही मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील, असे त्यांनी नमूद केले. जनावरांसाठी चाऱ्याची कमतरता भासल्यास भैरवनाथ साखर कारखान्याच्या माध्यमातून चाऱ्याची व्यवस्था करण्यात येईल. तसेच विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क, वैद्यकीय उपचारांचा खर्च आणि इतर अडचणींच्या काळातही शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले..शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण’ या विचारानुसार दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. यावेळी मोठ्या संख्येने शिवसैनिक व शेतकरी उपस्थित होते.यावेळी केशव सावंत, रामचंद्र घोगरे, रामकिसन गव्हाणे, वैजनाथ म्हमाने, बालाजी गुंजाळ, अँड. सत्यवान गपाट, शिवहर स्वामी, विकी चव्हाण, विशाल ढगे, बाबू खामकर यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी तसेच शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.