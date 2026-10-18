Sillod Accident: सिल्लोडमध्ये भीषण अपघात! महामार्गावर तीन वाहनांचा भीषण अपघात; ट्रॅक्टर चालकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

-महेश रोडेनिल्लोड: छत्रपती संभाजीनगर–सिल्लोड महामार्गावरील सिल्लोड तालुक्यातील केऱ्हाळा फाटा येथे हॉटेल मामीसमोर शनिवारी (दि. १७) रात्री आठ वाजेच्या सुमारास ट्रॅक्टर, कंटेनर आणि आयशर या तीन वाहनांचा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत ट्रॅक्टर चालकाचा मृत्यू झाला, तर कंटेनर चालक आणि आयशर चालक गंभीर जखमी झाले. अपघातामुळे महामार्गावर सुमारे दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. अखेर क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वडोद बाजार पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...धडकेत ट्रॅक्टर चालकाचा जागीच मृत्यूमिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, MH 20 HN 0119 क्रमांकाचा ट्रॅक्टर गनोरी येथून सिल्लोडच्या दिशेने जात होता. त्याचवेळी छत्रपती संभाजीनगरहून सिल्लोडच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनरने केऱ्हाळा फाटा येथील हॉटेल मामीसमोर ट्रॅक्टरला जोरदार धडक दिली. या धडकेत ट्रॅक्टर चालकाचा मृत्यू झाला. मृत चालकाचे नाव रामेश्वर अंबादास तादळे (रा. गनोरी, ता. फुलंब्री) असे आहे..दरम्यान, पाठीमागून येणारा आयशर कंटेनरला धडकला. त्यामुळे अपघाताची तीव्रता वाढली. या दुर्घटनेत कंटेनर चालक गंभीर जखमी झाला असून, आयशर चालकाच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. दोन्ही जखमींना तातडीने सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..महामार्गावर दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगातीन वाहनांचा भीषण अपघात झाल्याने महामार्गावरील वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला. अपघाताची माहिती मिळताच नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली. त्यामुळे महामार्गावर सुमारे दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. वाहनचालकांना बराच वेळ वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...क्रेनच्या सहाय्याने वाहने बाजूला; पोलिसांकडून वाहतूक सुरळीतअपघातग्रस्त वाहने महामार्गावर अडकून पडल्याने वाहतूक सुरळीत करण्यात अडथळे निर्माण झाले होते. त्यानंतर क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त वाहने रस्त्याच्या बाजूला करण्यात आली. वडोद बाजार पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक नियंत्रणात आणली. पोलिसांच्या प्रयत्नांनंतर महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यास मदत झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.