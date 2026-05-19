Crime News: जमिनीच्या वाटणीवरून मुलाचा आई-वडिलांवर लोखंडी गजाने हल्ला

राजेंद्र व्यासगंगापूर : जमिनीच्या वाटणीच्या वेळी पैसे दिले नाहीत या कारणावरून मोठ्या मुलाने पत्नी व साथीदारांच्या मदतीने आई-वडील व भाव-भावजयला लोखंडी गजाने बेदम मारहाण केल्याची घटना गंगापूर तालुक्यातील पुरी येथे घडली. या प्रकरणी वडिलांच्या फिर्यादीवरून पाच जणांविरुद्ध गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..नेमकं काय घडलं?पुरी येथील सिताराम भानुदास सरोदे (वय ५०) यांना दोन मुले आहेत. ६ एकर शेतीची दोन्ही मुलांमध्ये प्रत्येकी ३ एकर वाटणी केली. सिताराम व पत्नी आशाबाई लहान मुलगा दिनेशसोबत राहतात.."वाटणीच्या वेळी आम्हाला पैसे दिले नाही" असे म्हणत मोठा मुलगा राजू सरोदे नेहमी वाद घालत असे. यापूर्वीही मारहाणीची तक्रार दिली होती.वाद मिटवण्याची बैठक फसली, रात्री घरावर हल्लारविवारी, १७ मे रोजी दुपारी १ वाजता वडगाव कोल्हाटी, छत्रपती संभाजीनगर येथे नातेवाईकांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. मात्र वाद मिटला नाही.त्याच रात्री ९ वाजता राजू सरोदे, पत्नी शिवकन्या सरोदे व हदगाव, पैठण येथील पवन विष्णू खोलासे, मोहन विष्णू खोलासे, विष्णू खोलासे हे सिताराम यांच्या घरासमोर आले व शिवीगाळ सुरू केली..वाद सोडवण्यासाठी बाहेर आलेल्या कुटुंबावर आरोपींनी हल्ला केला:-दिनेश व निकिता सरोदे लहान मुलगा व सुनेला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली.-सिताराम सरोदे पवन खोलासेने डोक्यात लोखंडी गजाने वार केला. मोहन खोलासेने दोन्ही हातांवर गजाने मारले- आशाबाई सरोदे राजू, शिवकन्या व विष्णू खोलासे यांनी चापट-बुक्क्यांनी मारहाण केलीगावकऱ्यांनी मध्यस्थी करून भांडण सोडवले. जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.गंगापूर पोलिस ठाण्यात पाचही आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक कुमार सिंग राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीट जमादार मनोज घोडके तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.