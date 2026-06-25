Jalna Bengaluru Train: दक्षिण मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय; जालना–बंगळुरू विशेष गाडी पाच फेऱ्यांसाठी धावणार, 'जालना-येलहंका' विशेष रेल्वेगाडी

छत्रपती संभाजीनगर: प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन दक्षिण मध्य रेल्वेने जालना-येलहंका-जालना यादरम्यान विशेष रेल्वेगाडी चालविण्याचा निर्णय घेतला. गाडी क्रमांक ०७६०१/०७६०२ ही विशेष रेल्वेगाडी जालना आणि येलहंका (बंगळुरू (बंगलोर) कर्नाटक) दरम्यान पाच फेऱ्यांसाठी धावणार असून, मराठवाड्यासह तेलंगणा, कर्नाटक या मार्गावरील प्रवाशांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, गाडी क्रमांक ०७६०१ जालना-येलहंका विशेष ही प्रत्येक रविवारी सायंकाळी ७.२०ला जालना येथून सुटणार आहे. ही गाडी २८ जून २०२६ तसेच ५, १२, १९ आणि २६ जुलै २०२६ रोजी धावणार असून, पुढील दिवशी रात्री ९.३० ला येलहंका येथे पोचणार आहे. तसेच गाडी क्रमांक ०७६०२ येलहंका-जालना विशेष रेल्वे प्रत्येक सोमवारी रात्री ११.३०ला येलहंका येथून सुटणार आहे. ही गाडी २९ जून २०२६ तसेच ६, १३, २० आणि २७ जुलै २०२६ रोजी धावणार असून, बुधवारी पहाटे एकला जालना येथे पोचणार आहे..असे आहेत थांबेया विशेष रेल्वेगाडीला परतूर, सेलू, परभणी, पूर्णा, नांदेड, मुदखेड, धर्माबाद, बासर, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेडचल, बोलाराम, सिकंदराबाद, लिंगमपल्ली, विकाराबाद, तांडूर, यादगीर, रायचूर, मंत्रालयम रोड, आदोनी, गुंतकल, गूटी, अनंतपूर, धर्मावरम आणि हिंदुपूर या महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या मार्गावरील प्रवाशांना या विशेष गाडीचा लाभ होणार आहे. विशेष गाडीमध्ये एकूण २४ आयसीएफ डब्यांची रचना करण्यात आली आहे. त्यात वातानुकूलित ४ डबे, शयनयान (स्लीपर) १४ डबे, सामान्य द्वितीय श्रेणीचे ४ डबे आणि २ एसएलआर डब्यांचा समावेश आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सचखंड एक्स्प्रेसच्या मार्गात तात्पुरता बदलछत्रपती संभाजीनगर : उत्तर मध्य रेल्वेच्या ललितपूर स्थानकावर सुरू असलेल्या यार्ड रिमॉडेलिंग कामामुळे अमृतसर हजूर साहिब नांदेड सचखंड एक्स्प्रेसच्या मार्गात तात्पुरता बदल करण्यात आला आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याची माहिती दक्षिण मध्य रेल्वे विभागाने दिली. त्यानुसार, गाडी क्रमांक १२७१६ अमृतसर- हजूर साहिब नांदेड सचखंड एक्स्प्रेस ही १७ ते २० जुलै २०२६ या कालावधीत मथुरा ते भोपाळदरम्यान आपल्या नियोजित मार्गाऐवजी बदललेल्या मागनि धावणार आहे. या कालावधीत ही एक्स्प्रेस मथुरा-बयाना-कोटा नागदा- संत हिरडारामनगर - भोपाळ या सुधारित मागनि चालविण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.