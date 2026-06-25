मराठवाडा

Jalna Bengaluru Train: दक्षिण मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय; जालना–बंगळुरू विशेष गाडी पाच फेऱ्यांसाठी धावणार, 'जालना-येलहंका' विशेष रेल्वेगाडी

Jalna to Bengaluru special train for passenger rush in 2026: जालना–येलहंका दरम्यान पाच फेऱ्यांसाठी विशेष गाडी; मराठवाडा, तेलंगणा व कर्नाटकातील प्रवाशांना वाढीव आसनव्यवस्थेमुळे दिलासा
South Central Railway Introduces Jalna–Yelahanka Special Train with Key Route Stops

South Central Railway Introduces Jalna–Yelahanka Special Train with Key Route Stops

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन दक्षिण मध्य रेल्वेने जालना-येलहंका-जालना यादरम्यान विशेष रेल्वेगाडी चालविण्याचा निर्णय घेतला. गाडी क्रमांक ०७६०१/०७६०२ ही विशेष रेल्वेगाडी जालना आणि येलहंका (बंगळुरू (बंगलोर) कर्नाटक) दरम्यान पाच फेऱ्यांसाठी धावणार असून, मराठवाड्यासह तेलंगणा, कर्नाटक या मार्गावरील प्रवाशांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.

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