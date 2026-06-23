Storm Wind Rain Hit : वादळी वाऱ्यासह पावसाचा बेबंरा-मानूर परिसराला तडाखा; केळी पिकांचे मोठे नुकसान, २४ तासांपासून वीज गुल

देगलूर - तालुक्यातील बेबंरा-मानूर परिसरात सोमवारी (ता. २२) सायंकाळी झालेल्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. विशेषतः केळी पिके भुईसपाट झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. दुसरीकडे वादळामुळे वीज वितरण व्यवस्थाही विस्कळीत झाली असून अनेक गावांमध्ये तब्बल २४ तासांपासून वीजपुरवठा खंडित असल्याने नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..वादळी वाऱ्याचा सर्वाधिक फटका बेबंरा येथील शेतकरी रामदास पाटील यांच्या केळी बागेला बसला. त्यांच्या पाच एकर क्षेत्रावरील केळी पिकापैकी सुमारे दोन एकरांतील जवळपास २०० केळीची झाडे वाऱ्याच्या जोरदार तडाख्याने जमीनदोस्त झाली. या नुकसानीमुळे सुमारे सात ते आठ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. काढणीच्या उंबरठ्यावर असलेले पीक नष्ट झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे..मंगळवारी ता. २४ रोजी महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली आणि पंचनामे सुरू केले. बाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थांनी केली आहे..वीजपुरवठा खंडित; जनजीवन विस्कळीतवादळामुळे अनेक ठिकाणी वीजवाहिन्या आणि विद्युत यंत्रणांचे नुकसान झाल्याने बेबंरा, मानूरसह परिसरातील अनेक गावे अंधारात आहेत. सलग २४ तासांपासून वीजपुरवठा खंडित असल्याने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, दळणवळण, लघुउद्योग तसेच दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला आहे.ग्रामीण भागात घरून काम (वर्क फ्रॉम होम) करणारे कर्मचारी आणि ऑनलाइन अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही वीज खंडित झाल्याचा मोठा फटका बसत आहे. मोबाईल चार्जिंग, इंटरनेट सेवा आणि इतर डिजिटल सुविधा ठप्प झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..देखभाल कामांकडे दुर्लक्षाचा आरोपउन्हाळ्यापूर्वी महावितरणकडून आवश्यक देखभाल व दुरुस्तीची कामे वेळेत झाली नसल्याने प्रत्येक पावसाळ्यात अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. वीजपुरवठा तातडीने पूर्ववत करून ग्रामीण भागातील नागरिकांची गैरसोय दूर करावी, तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी विद्युत यंत्रणा सक्षम करण्याची मागणीही करण्यात येत आहे..त्वरित मदतीची अपेक्षाएकीकडे शेतीचे मोठे नुकसान आणि दुसरीकडे दीर्घकाळ वीजपुरवठा खंडित झाल्याने बेबंरा-मानूर परिसरातील नागरिक दुहेरी संकटाचा सामना करीत आहेत. शासनाने तातडीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी आणि महावितरणने युद्धपातळीवर वीजपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.