Jalgaon News: तामिळनाडुचे मुख्यमंत्री विजय यांचं फेक अकाउंट, जळगाव कनेक्शन समोर; होमगार्डची चौकशी

नशिराबाद (ता. जळगाव): तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नावाने सोशल मीडियावर बनावट अकाउंट तयार करून त्यावर एआय-जनरेटेड व्हिडिओ आणि वादग्रस्त पोस्ट प्रसारित केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. या हायप्रोफाईल सायबर गुन्ह्याचे धागेदोरे आता नशिराबादपर्यंत पोहोचले असून, चेन्नई वेस्ट झोन सायबर क्राइम पोलिसांचे विशेष पथक नशिराबाद पोलिस ठाण्यात दाखल झाले आहे..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.या प्रकरणी येथील संशयित होमगार्ड मोहंद जुनेद शेख कुतुबुद्दीन याची पथकाकडून कसून चौकशी सुरू आहे. चेन्नई येथील गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक आय. के. पालवेशम यांनी नशिराबाद पोलिस ठाण्यात येऊन संशयिताबद्दल माहिती दिली व संशयितास चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. संशयितांनी एआयचा वापर करून तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांचे बनावट व्हीडीओ, चित्रे आणि आक्षेपार्ह मजकूर सोशल मीडियावर अपलोड केल्याचा संशय आहे. .या प्रकरणाच्या मुळाशी पोहोचण्यासाठी सायबर पोलिसांनी तपासाची चक्रे जलद गतीने फिरवली आहेत. तपासादरम्यान संबंधित फेक अकाउंट्सचे आयपी लॉग, ई-मेल आयडी, लिंक केलेले मोबाईल क्रमांक, सबस्क्रायबर तपशील आणि वापरलेली डिजिटल उपकरणे यांची सखोल तांत्रिक तपासणी केली जात आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rनशिराबाद पोलिस ठाण्यात संशयित मोहंमद जुनेद शेख याची कसून चौकशी सुरू असली, तरी आंतरराज्य सायबर गुन्ह्यात त्याचा थेट सहभाग किती आहे, हे पोलिस तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग, म्हणून त्याला ताब्यात घेतले असून, चेन्नईकडे नेले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.