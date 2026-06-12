Jalna Crime: शिक्षकच ठरला भक्षक! विद्यार्थिनीला ब्लॅकमेल करून अत्याचार; जालन्यात शिक्षक अटकेत, शिक्षणाच्या मंदिरातच घडला संतापजनक प्रकार

जालना: शहरातील नारायणा ई-टेक्नो स्कूल स्कूल मधील नववीच्या वर्गात शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर शाळेतील शिक्षकाकडूनच अत्याचार केल्याची घटना जालन्यात उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी कदम जालना पोलिसांनी नराधम शिक्षक विक्की रॉबिनसन शिंदे (रा. गोकुळवाडी, जालना) याला अटक केली आहे..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...शहरातील नारायणा शाळेमध्ये एक 14 वर्षे विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेत आहे. या विद्यार्थ्यांची शाळेतील कौशल्य शिक्षक विक्की रॉबिन्सन शिंदे यांच्याशी परिचय झाला. शिक्षकासोबत परिचय असल्याने पीडित विद्यार्थिनींनी तिचा मोबाईल क्रमांक शिक्षक विकी शिंदे याला दिला. .त्यानंतर पीडित मुलगी आणि शिक्षक विकी शिंदे यांची फोन द्वारे संपर्क वाढला. यादरम्यान विक्की शिंदे यांनी मुलीवर दबाव आणून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पीडितेचे खाजगी फोटो मागवले. खाजगी फोटो मिळाल्यानंतर नराधम शिक्षक विक्की शिंदे याने पिडीतेवर ब्लॅकमेल करत तिच्यावर अत्याचार केला..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर. विकी शिंदे यांच्याकडून ब्लॅकमेलिंगचे प्रकार आणि अत्याचार वाढत असल्याने पीडीतेने हा प्रकार आई-वडिलांना सांगितला वडिलांना सांगितला. त्यानंतर याप्रकरणी पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून कदम जालना पोलीस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी नराधम शिक्षक विक्की शिंदे याला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.