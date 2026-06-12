मराठवाडा

Jalna Crime: शिक्षकच ठरला भक्षक! विद्यार्थिनीला ब्लॅकमेल करून अत्याचार; जालन्यात शिक्षक अटकेत, शिक्षणाच्या मंदिरातच घडला संतापजनक प्रकार

Jalna Teacher Arrested After Minor Student's Complaint: नारायणा ई-टेक्नो स्कूलमधील १४ वर्षीय विद्यार्थिनीवर शिक्षकाकडून सोशल मीडियावरून ब्लॅकमेल करून लैंगिक अत्याचार; पालकांच्या तक्रारीवर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल
Teacher Arrested Under POCSO for Exploiting Student

Teacher Arrested Under POCSO for Exploiting Student

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

जालना: शहरातील नारायणा ई-टेक्नो स्कूल स्कूल मधील नववीच्या वर्गात शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर शाळेतील शिक्षकाकडूनच अत्याचार केल्याची घटना जालन्यात उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी कदम जालना पोलिसांनी नराधम शिक्षक विक्की रॉबिनसन शिंदे (रा. गोकुळवाडी, जालना) याला अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Jalna
crime
school
student
teacher
Arrested
district
minor girl victim
POCSO case updates

Related Stories

Karnataka government primary teacher recruitment 2026
Minor student blackmail case in Maharashtra
Karnataka government guest teacher recruitment 2026
Aurangabad School Teacher Case