‘त्या’ तिघांच्या संपर्कात आलेल्या पाच जणांचा शोध सुरू

परभणी : दिल्लीहून आलेल्या ‘त्या’ तिघांच्या संपर्कात आलेल्या अन्य पाच जणांचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. हे पाच जण परभणीसह जिंतूर, सेलू, मानवत व गंगाखेड या तालुक्यातील असल्याने संबंधित पोलिस ठाण्याला त्या पाच व्यक्तींचा तातडीने शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या घरातच विलगीकरण करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

दिल्ली येथील निजामुद्दीन परिसरात असलेल्या एका धार्मिक स्थळात मोठ्या प्रमाणात लोक वास्तव्याला असल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. तेथे धार्मिक कार्यक्रमासाठी जमलेल्या लोकांपैकी अनेक जण कोरोनाग्रस्त असल्याचे उघड झाल्यानंतर त्यांच्या संपर्कात आलेल्या किंवा त्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या लोकांवर शासनाची करडी नजर आहे. या धार्मिक कार्यक्रमात परभणीचे तिघेजण सहभागी झाले होते. या तिघांना जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी (ता.३१) रात्री ताब्यात घेऊन त्यांना जिल्हा रुग्णालयात असोलेशन करण्यात आले आहे. हे तिघे १३ मार्च रोजी परभणी शहरात दाखल झाले होते. हेही वाचा - गरजवंतांच्या मदतीला माणुसकी आली धावून जिल्हा प्रशासनाला मिळाली माहिती

या तिघांच्या संपर्कात अन्य पाच जण आले असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला मिळाली आहे. हे पाच जण परभणीसह जिंतूर, सेलू, मानवत व गंगाखेड तालुक्यातील रहिवाशी आहेत. या तिघांनाही तातडीने ताब्यात घेऊन त्यांना त्यांच्या घरी विलगीकरण करून ठेवावे, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाने पोलिसांना दिले आहेत. जिल्हा पोलिस दलाने या संदर्भात संबंधित पोलिस ठाण्याला सदर व्यक्तींची नावे त्यांचं गाव व तालुका कळवला असून त्या पाच जणांना तातडीने ताब्यात घेतले जाणार आहे. परभणीत १८८ संशयित

परभणीत कोरोना विषाणू संशयित रुग्णाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. बुधवारी (ता. एक) सांयकाळी आरोग्य विभागाने जाहीर केलेल्या माहिती पत्रकात संशयित रुग्णांचा आकडा १८८ वर गेला आहे. ११७ जणांचे विलगीकरण करण्यात आले आहे. ३१ जण संसर्गजन्य कक्षामध्ये उपचार घेत आहेत.

