कळंब | ४६ कोटी २३ लाखांच्या साखर घोटाळ्या प्रकरणी आणखीन तिघांना अटक

कळंब (जि.उस्मानाबाद) : तालुक्यातील हावरगाव येथील शंभू महादेव साखर कारखान्याने परळी येथील वैजनाथ बँकेकडे तारण म्हणून ठेवलेल्या तथाकथित ४६ कोटी रुपयांच्या साखर घोटाळ्या प्रकरणी (Sugar Scam) आणखी तिघा आरोपींना उस्मानाबादच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी गुरवार (ता.२४) अटक केली आहे. संपत साबळे, रोहिदास घोडके, नीलेश देशपांडे असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. कळंब (Kalamb) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असल्याने यांची अटक रेकॉर्डला नोंद करून त्यांना येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यापुढे हजर केले असता न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.(Three Arrested In Sugar Scam Case In Kalamb In Osmanabad)

तालुक्यातील हावरगाव येथील शंभू महादेव साखर कारखान्याची ४६ कोटी रुपयांची १ लाख ५४ हजार १७७ क्विंटल साखर वैद्यनाथ बँकेकडे कर्जापोटी तारण ठेवण्यात आली होती. ही साखर वैद्यनाथ बँकेच्या ताब्यामध्ये असताना वर्ष २०१७-१८ मध्ये चोरीला गेल्याचे उघडकीस आले होते. या प्रकरणी शंभू महादेव साखर कारखान्याचे अध्यक्ष दिलीप आपेट यांच्यासह वैद्यनाथ बँकेचे अध्यक्षसह संचालक, अधिकारी, कर्मचारी अशा ४० जणांविरुद्ध १२ मार्च २०२१ रोजी कळंब पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात यापूर्वी दिलीप आपेट यांच्यासह बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. गुरवार (ता.२४) साखर घोटाळ्यातील पुन्हा तिघा जणांना आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. (Osmanabad)

अटकेत संपत साबळे, रोहिदास घोडके हे दोघे वैद्यनाथ बँकेचे कर्मचारी असून अंबाजोगाई येथील दीनदयाळ बँकेचे अधिकारी नीलेश देशपांडे यांचा यात समावेश आहे. या अगोदर या प्रकरणात ६ आरोपींना अटक झालेली आहे. आपेट हे कोठडीत असून ५ जणांची जामीनावर सुटका झाली असून दरम्यान गुरवारी आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केलेल्या तिघांना न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.