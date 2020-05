उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोरोनाचे नवे तीन रुग्ण

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील कोरोना बधितांची संख्या ३७ वर पोचली असून, शहरात दुसरा रुग्ण आढळल्याने धोका वाढला आहे. प्रलंबित असलेल्या पाच पैकी तिघांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. यामध्ये उस्मानाबाद शहर, तेर आणि कळंब (शिराढोण) येथील प्रत्येकी एकाचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. उस्मानाबाद शहरातील एका रुग्णाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने शहरातील रुग्णांची संख्या दोनवर पोहोचली आहे. दरम्यान शहरातील या युवकाला क्वारंटाईन करण्यात आले होते. असे असताना संबंधित युवक शहरात अनेक ठिकाणी फिरला असल्याची चर्चा आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा विशेष म्हणजे त्याने काही मित्रासोबत पार्टीही केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शहरातील कोरोनाचा फैलाव होण्याचा धोका वाढला असून आता किती जणांना क्वारंटाईन केले जाते याकडे संपूर्ण शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. पाचपैकी तीन पॉझिटिव्ह

जिल्हा सामान्य रुग्णालयामार्फत सोमवारी (ता. २५) लातूर येथील प्रयोगशाळेत पाठवलेल्या अहवालामधील प्रलंबित असलेल्या पाच अहवालांमधून तीन व्यक्तीचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले, तर दोन व्यक्तीचे अहवाल अनिर्णीत आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजाभाऊ गलांडे यांनी दिली आहे. पॉझिटिव्ह तीन व्यक्तीपैकी एक उस्मानाबाद शहरातील पापनाश नगरातील रहिवासी असून, तो मुंबई येथून प्रवास करून आलेला आहे. दुसरा तेर येथील असून तो पुणे येथून प्रवास करून परतला आहे. तर तिसरा पॉझिटिव्ह रुग्ण हा कळंब तालुक्यातील शिराढोण येथील यापूर्वीच्या पॉझिटिव्ह व्यक्तीच्या संपर्कातील आहे.

