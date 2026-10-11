Chhatrapati Sambhajinagar Accident: खड्डा चुकविताना ट्रॅक्टर उलटला; ३९ वर्षीय शेतकऱ्याचा चाकाखाली आल्याने मृत्यू, महामार्गावरील खड्ड्यांचा प्रश्न ऐरणीवर

-संतोष गंगवाल देवगाव रंगारी :रस्त्यावरील खड्डा चुकविण्याच्या प्रयत्नात ट्रॅक्टरवरील नियंत्रण सुटून ट्रॅक्टर-ट्रॉली शेतात उलटली. या भीषण अपघातात ट्रॅक्टर चालक युवा शेतकरी नाना रंगनाथ कापसे (वय ३९, रा. पोटुळ, ता. गंगापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर) यांचा ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली आल्याने जागीच मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना रविवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास घडली..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...मिळालेल्या माहितीनुसार, नाना कापसे हे रविवारी सकाळी पोटुळ येथून लाखनी येथे ट्रॅक्टर-ट्रॉली घेऊन जनावरांसाठी चारा आणण्याकरिता चालले होते. दरम्यान, देवगांव रंगारी जवळ रस्त्यावरील खड्डा चुकविण्याच्या प्रयत्नात ट्रॅक्टरचे चाक खड्ड्यात गेल्याने वाहनावरील नियंत्रण सुटले. त्यामुळे ट्रॅक्टर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतात जाऊन उलटू लागला..यावेळी चालक नाना कापसे यांनी ट्रॅक्टरमधून उडी मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दुर्दैवाने ते ट्रॅक्टरच्या मोठ्या चाकाखाली आले. ट्रॅक्टरचे चाक छातीवरून गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.अपघातानंतर त्यांना देवगाव रंगारी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रद्धा उदावंत आणि परिचारिका कल्पना तायडे यांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले. ग्रामीण रुग्णालयात त्यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आले..नाना कापसे यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, आई-वडील आणि भाऊ असा परिवार आहे. कुटुंबाचा आधार असलेल्या तरुण शेतकऱ्याचा अशा प्रकारे दुर्दैवी अंत झाल्याने कापसे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, पोटुळ परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.अपघाताची देवगांव रंगारी पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सिद्धेश्वर गोरे करत आहे..महामार्गावरील खड्डे बनले अपघातांना निमंत्रण!छत्रपती संभाजीनगर–नाशिक हा महत्त्वाचा महामार्ग असून, या मार्गावरून दररोज मोठ्या संख्येने लहान-मोठी वाहने धावतात. मात्र, रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना कसरत करावी लागत आहे. खड्डे चुकविण्याच्या प्रयत्नात वाहनावरील नियंत्रण सुटून अपघात होण्याचा धोका वाढला आहे. महामार्गावरील खड्डे वेळेत बुजविणे आणि रस्त्याची देखभाल करणे ही संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी असताना, या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात आहे का, असा प्रश्न या दुर्घटनेमुळे उपस्थित होत आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...खड्ड्यांमुळे एखाद्या वाहनचालकाला अचानक दिशा बदलावी लागते. अशा वेळी वाहनाचा तोल जाऊन गंभीर अपघात घडू शकतो. नाना कापसे यांच्या मृत्यूने महामार्गावरील खड्ड्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आणखी किती अपघात झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणा जागी होणार, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.महामार्गावरील खड्ड्यांची तातडीने पाहणी करून त्यांची कायमस्वरूपी दुरुस्ती करावी, तसेच धोकादायक ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वाहनचालक आणि नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.