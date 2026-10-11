मराठवाडा

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: खड्डा चुकविताना ट्रॅक्टर उलटला; ३९ वर्षीय शेतकऱ्याचा चाकाखाली आल्याने मृत्यू, महामार्गावरील खड्ड्यांचा प्रश्न ऐरणीवर

39 Year Old Farmer Dies in Tractor Accident Near Devgaon Rangari: महामार्गावरील खड्डा ठरला जीवघेणा; देवगाव रंगारीजवळ ट्रॅक्टर अपघातात शेतकरी ठार
Maharashtra Highway Pothole Accident Farmer Dies as Tractor Overturns Near Devgaon Rangari in Chhatrapati Sambhajinagar

Maharashtra Highway Pothole Accident Farmer Dies as Tractor Overturns Near Devgaon Rangari in Chhatrapati Sambhajinagar

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सकाळ वृत्तसेवा
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-संतोष गंगवाल

देवगाव रंगारी :रस्त्यावरील खड्डा चुकविण्याच्या प्रयत्नात ट्रॅक्टरवरील नियंत्रण सुटून ट्रॅक्टर-ट्रॉली शेतात उलटली. या भीषण अपघातात ट्रॅक्टर चालक युवा शेतकरी नाना रंगनाथ कापसे (वय ३९, रा. पोटुळ, ता. गंगापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर) यांचा ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली आल्याने जागीच मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना रविवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास घडली.

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