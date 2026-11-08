Tukaram Munde Midnight Raid and First Posting Revelations : आयुक्त तुकाराम मुंढेंचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; २००७ मधील पहिल्याच पोस्टिंगच्या वेळी मध्यरात्रीच्या धाडीचा थरारक किस्सा अन् 'त्या' फोन कॉलबद्दल केला खुलासा

महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तुळात आपल्या कडक शिस्तीसाठी, धडाकेबाज कारवायांसाठी आणि लाचखोरांवर वचक निर्माण करण्यासाठी ओळखले जाणारे सनदी अधिकारी आणि सध्याचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या २१ वर्षांच्या सेवेतील एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक किस्सा उघड केला आहे. "तुमच्या संपूर्ण कारकिर्दीत तुम्हाला कधी कोणी पैसे किंवा लाच देण्याची थेट ऑफर दिली होती का?" या प्रश्नावर बोलताना, तुकाराम मुंढे यांनी २००७ मधील आपल्या पहिल्याच पोस्टिंगचा प्रसंग सांगत प्रशासकीय व्यवस्थेतील काळ्या बाजूवर बोट ठेवले आहे..मध्यरात्री झाडांमध्ये लपून रेशनच्या धान्याची तस्करी करणारा ट्रक पकडल्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी सकाळी एका इसमाने जातीचा दाखला देऊन थेट 'मदत' मागण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रसंग मुंढेंनी मुलाखतीत मांडला आहे..Mega Clean River Mission 2029 Deadline : "२०२९ आधी नदी पूर्ण स्वच्छ करूनच जनतेसमोर येणार!"; तब्बल ८,९४१ कोटींच्या मेगा प्लॅनची घोषणा, गृहमंत्र्यांचा मोठा संकल्प.मध्यरात्री ३ वाजता झाडांमध्ये लपून थांबले; रेशनच्या धान्याचा ट्रक रंगेहाथ पकडलातुकाराम मुंढे यांनी आठवण सांगताना सांगितले, "सन २००७ मध्ये माझी पहिलीच पोस्टिंग नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर येथे सहाय्यक जिल्हाधिकारी (Assistant Collector) म्हणून झाली होती. त्यावेळी मला एक गोपनीय माहिती मिळाली की, गरिबांच्या हक्काचे स्वस्त धान्य काळ्या बाजारात विकण्यासाठी एका ट्रकमधून नेले जाणार आहे. माहिती मिळताच मध्यरात्री २ ते ३ च्या सुमारास मी, माझा चालक आणि एक तलाठी असे तिघेच खाजगी वाहनाने त्या निर्जन रस्त्यावर गेलो. आम्ही आमची गाडी रस्त्याकडेला झाडांच्या आडोशाला लावून अंधारात दबा धरून बसलो. काही वेळाने तो भरधाव ट्रक येताच आम्ही झडप घालून तो पकडला. तपासणीत ट्रकमध्ये गहू आणि तांदळाची पोती आढळली. आम्ही तो जप्त करून थेट कार्यालयात आणून लावला.".Emotional Post by Saira Banu : "दिवाळीच्या प्रकाशात एक वेगळीच जादू असते, आमची फोटो काढण्याची होती परंपरा"; पाली हिलच्या बंगल्यातील जुन्या आठवणींना उजाळा देत चाहत्यांचेही पाणावले डोळे.'साहेब, मी तुमच्याच जातीचा...'; सकाळी १० वाजता कार्यालयात आला फोन!मुंढे पुढे म्हणाले, "रात्री कारवाई केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी १० वाजता मी कार्यालयात कामाला बसलो असताना माझ्या फोनवर एका अनोळखी व्यक्तीचा फोन आला. मी विचारले कोण बोलतंय? तर पलीकडून तो व्यक्ती म्हणाला, 'साहेब, मी तुमच्याच जातीचा आहे!' मला जात हा प्रकार मुळात पटतच नाही. मी त्याला स्पष्ट सांगितले की मी तुम्हाला ओळखत नाही. यावर तो व्यक्ती म्हणाला, 'साहेब, रात्री तुम्ही जी धान्याची गाडी पकडली ती माझीच आहे, मला मदत करा.' त्यावर माझा पारा चढला. मी मोठ्या आवाजात त्याला सुनावले, 'फोनवर कशाला बोलताय, हिंमत असेल तर कार्यालयात थेट माझ्या समोर या; मग तुम्हाला कशी मदत करायची ती मदत मी करतो!' माझा तो रुद्रावतार आणि कडक आवाज ऐकताच त्या व्यक्तीने भीतीने फोन तात्काळ कट केला.".Ganga returns to Haridwar Har Ki Pauri : १८ दिवसांनंतर अखेर 'तिचे' पुनरागमन! ऐन दिवाळीच्या दिवशी वाहू लागला खळाळता प्रवाह; घाटांवर भाविकांचा महापूर.फोन कट केला अन् गुन्हा दाखल झाला; तुकाराम मुंढेंचे सडेतोड उत्तरत्या फोन कॉलनंतर तुकाराम मुंढे यांनी कोणत्याही राजकीय वा जातीय दबावाला भीक न घालता तात्काळ संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आणि संबंधित तस्करावर कठोर गुन्हा दाखल केला. "माझ्या संपूर्ण प्रशासकीय कारकिर्दीत मला थेट पैसे देण्याची कोणाची हिंमत झाली नाही; पण थेट अप्रोच होण्याचा हा एकमेव प्रयत्न माझ्या पहिल्याच पोस्टिंगला झाला होता," असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. "लोकांना वाटते मी अहंकारी आहे, पण मी अहंकारी नसून केवळ नियमांच्या चौकटीत राहून जनतेची सेवा करणारा स्पष्टवक्ता अधिकारी आहे," असा पुनरुच्चारही त्यांनी या वेळी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.