तुळजाभवानी मातेची चैत्री यात्रा १६ एप्रिलला, प्रशासनाकडून तयारी सुरु

तुळजापूर (जि.उस्मानाबाद ) : तुळजाभवानी मातेची चैत्री यात्रा येत्या शनिवारी (ता.१६) होणार आहे. प्रशासनाकडेच यंदा बहुतांशी चैत्री यात्रेचे काम राहणार आहे. तुळजाभवानी मातेच्या चैत्री यात्रेच्या निमित्ताने प्रशासनाने तयारी सुरू केलेली आहे. तथापि तुळजाभवानी मातेची (Tuljabhavani Mata) चैत्री यात्रा यंदा कोरोना आजाराच्या दोन वर्षानंतर मोठ्या प्रमाणावर भरण्याची शक्यता आहे. चैत्री यात्रेपूर्वी १४ एप्रिल रोजी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आणि महावीर जयंतीची सुटी आलेली आहे. तसेच १५ एप्रिल रोजी गुड फ्रायडे असल्याने त्याचीही सुटी आहे. शिवाय प्रत्येक शनिवारी राज्य सरकारची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुटी असते. (Tuljabhavani Mata's Chaitri Yatra On 16 th April In Tuljapur Of Osmanabad)

त्याच दिवशी तुळजाभवानी मातेची चैत्री यात्रा (Chaitri Yatra) आलेली आहे. तसेच १७ एप्रिल रोजी रविवार आल्याने सलग चार सुट्या आलेल्या आहेत. चैत्री यात्रेस नायगाव शिरवळ (जि.सातारा) येथील पारंपारिक काठ्या येतात. त्यामुळे काठ्यांचे मानकरी ही येतात. चैत्री यात्रेसाठी अनेक लहानसहान गावाकडील महादेवाच्या काठ्या येतात. शहरात नगरपालिकेकडून चैत्री यात्रेची तयारी करण्यात येते. यंदा प्रथमच प्रशासकाच्या, मुख्याधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चैत्री यात्रा होणार आहे. तुळजापूर (Tuljapur) नगरपालिकेचे लोकप्रतिनिधी नगरपालिका बरखास्त असल्याने यंदा चैत्री यात्रेत नाहीत. शहरातील चैत्री यात्रेचे राज्य परिवहन महामंडळाकडून नियोजन कसे होते याबाबत लक्ष लागलेले आहे. दरम्यान राज्य परिवहन महामंडळाकडून असणाऱ्या एसटीवरच यात्रा होणार आहे.

तुळजाभवानी मातेच्या चैत्री यात्रेनिमित्त तुळजाभवानी मातेचे मंदिर येत्या १४ एप्रिलपासून ते १८ एप्रिलपर्यंत रात्री एक वाजता उघडणार आहे. तसेच पूजेची घाट सकाळी सहा वाजता होणार आहे, अशी माहिती तुळजाभवानी मंदिर समितीच्या सुत्रांनी दिली. तुळजाभवानी मंदिरातील पुजारी, महंत, सेवेधारी आणि पुजाऱ्यांच्या माहितीसाठी तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या सरव्यवस्थापिका योगिता कोल्हे यांनी वरील माहिती दिली आहे. १४ एप्रिलपासून उन्हाळी सुटीनिमित्त मंगळवारी, शुक्रवारी, रविवारी आणि पौर्णिमेच्या दिवशी चरणतीर्थ रात्री एक वाजता होईल. तसेच पुजेची घाट सकाळी सहा वाजता होईल. हे बदल येत्या १५ जूनपर्यत राहतील ही माहिती भक्तांसाठीही मंदिर समितीने दिलेली आहे.