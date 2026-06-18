Vidhan Parishad Election : देगलुरात विधान परिषद निवडणुकीसाठी १०० टक्के मतदान; देगलूरच्या ३१ तर मुखेडच्या २३ सदस्यांनी केले मतदान

देगलुर - नांदेड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी येथील तहसील कार्यालयात गुरुवार ता. १८ रोजी मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. सकाळी आठ ते चार ही वेळ असली तरी दुपारी दोन वाजेपर्यंतच 100% मतदान पूर्ण झाले होते. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने माजी आमदार अमर राजुरकर यांना तर महाविकास आघाडीकडून शिवसेनेचे कृष्णा पाटील आष्टीकर, तर वचिंत कडुन प्रशांत इंगोले यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यात आले होते..भाजपच्या उमेदवाराच्या विजयासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण हे जातीने प्रारंभीपासून सर्व घडामोडीवर लक्ष ठेवून होते. आमदार राजेश पवार, डॉ. तुषार राठोड, आमदार जितेश आतांपुरकर यांच्यासह पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विजयासाठी मतदारसंघात भाजपकडून जोरदार मोर्चेबांधणी करण्यात आली.या निवडणुकीच्या निमित्ताने देगलूर नगर परिषदेचे राष्ट्रवादीचे गोवा सहलीवर तर काँग्रेसचया सदस्यांना रामदास पाटील सुमठाणकर यांनी बंगळूर कर्नाटक सहलीवर वर नेले होते, सेफ म्हणून दोघांनी ज्या राज्यात आपल्या पक्षाची सत्ता आहे. त्या राज्यात जाणे पसंत केले. मात्र राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची मौजमजा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर त्यावर बरीच टीका समाज माध्यमावर झाल्याचे पहावयास मिळाले..महाविकास आघाडीकडुन थांबलेले सेनेचे कृष्णा पाटील आष्टीकर यांच्या बाबतीत त्यांचे वडील हिंगोली चे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर हे मतदानाच्या पूर्वसंध्येलाच शिवसेनेतून बाहेर पडल्याने त्याचा परिणाम महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झाल्याचे दिसून आले. खासदार संजय राऊत प्रा. सुषमा अंधारे यांनी केलेल्या सोशल मध्यमावरील पोस्टमुळेही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात आष्टीकर यांना टोलिंग झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला मोठा फटका बसल्याचे दिसून आले..गुरुवारी ता. १८ रोजी सकाळी आठला मतदान प्रक्रिया येथील तहसील कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी अनुप पाटील झोनल ऑफिसर तर केंद्राध्यक्ष म्हणून तहसीलदार भरत सूर्यवंशी यांच्या नियंत्रणाखाली सुरू करण्यात आली. येथील केंद्रावर एकूण ५४ मतदारांची संख्या होती. त्यात मुखेड नगर परिषदेचे २३ सदस्य व देगलूर नगरपरिषदेचे ३१ सदस्या चा समावेश होता..सन २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील जि .प. व पंचायत समितीच्या निवडणुका रखडलेल्या असल्याने सध्या प्रशासकराच अस्तित्वात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या देगलूर मधील पाच सदस्यांना व एका पं.स. सभापतींना तर मुखेडच्या सात जि. प. सदस्याना, व एका पं. स. सभापतींला मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही..देगलूर मधील तीन तर मुखेड मधील तीन सदस्याच्या सहाय्यकाद्वारे मतदान..!देगलूर नगर परिषदेच्या राष्ट्रवादीच्या वयोवृद्ध सदस्या कलावतीबाई माधवराव मोरे, प्रेमला दत्तात्रय इतापे (काँग्रेस) मेहबूबी अब्दुल रशीद शेख (काँग्रेस) या सदस्यांच्या सहायकानी मतदानाचा हक्क बजावला तर मुखेडच्या तीन न. प. सदस्यांनी सुद्धा सहायकाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावला. सोमवारी ता. २२ रोजी या मतदानाची मतमोजणी नांदेड येथे केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.