Kannad News : उपळा शिवारात शेतकऱ्यावर हिस्र वन्यप्राण्याचा हल्ला; बिबट्याने हल्ला केल्याचा शेतकऱ्याचा दावा, वनविभागाला ठसे आढळले नाहीत

कन्नड - तालुक्यातील उपळा शिवारात शेतातील घरासमोरील पत्र्याच्या शेडमध्ये झोपलेल्या गणपत कनीराम जाधव (वय ६५, रा. भांबरवाडी) यांच्यावर बुधवारी (ता. २८) मध्यरात्री दोनच्या सुमारास वन्यप्राण्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात जाधव जखमी झाले असून, त्यांना नातेवाइकांनी रात्री तीनच्या सुमारास कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. दरम्यान, बिबट्याने हल्ला केल्याचा दावा जाधव यांनी केला असला, तरी घटनास्थळी किंवा परिसरात बिबट्याचे ठसे आढळले नसल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे..जाधव यांची उपळा शिवारातील गट क्रमांक ५० मध्ये शेती असून, तेथेच त्यांचे घर आहे. त्यांची मुले ऊसतोडणीसाठी बाहेरगावी गेल्याने ते शेतात एकटेच राहत होते. नेहमीप्रमाणे बुधवारी रात्री ते घरासमोरील पत्र्याच्या शेडमध्ये झोपले होते. मध्यरात्री दोनच्या सुमारास अचानक बिबट्याने आपल्यावर हल्ला केल्याचे जाधव यांनी सांगितले..या वेळी जाधव यांनी जवळ असलेल्या काठीने प्रतिकार केला. झटापटीदरम्यान काठी बिबट्याच्या तोंडात गेल्याने तो पळून गेल्याचा दावा त्यांनी केला. या घटनेत जाधव यांना दुखापत झाली. या घटनेमुळे शेतकरी व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच परिसरात सुमारे दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी बिबट्याच्या हल्ल्यात एका १४ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे शेतात एकटे राहणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा चिंतेचे वातावरण आहे..प्रतिक्रिया -'घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. हल्ला वन्यप्राण्याने केल्याचे निदर्शनास आले; मात्र, घटनास्थळी किंवा परिसरात बिबट्याचे कोणतेही ठसे आढळून आले नाहीत.- प्रवीण पारधी, (वनपाल, जामडी घाट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.