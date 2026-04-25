Board Exam Result: महाराष्ट्र बोर्डाच्या १०वी आणि १२वी निकालावर संकट! निकाल उशिरा लागण्याची शक्यता; कारण काय?

उत्तराखंड बोर्ड (UBSE) आणि उत्तर प्रदेश बोर्डाने इयत्ता दहावीचा निकाल जाहीर केल्यानंतर, महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक आता चिंतेत आहेत. सर्वजण महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (MSBSHSE) अधिकृत माहितीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. राज्य मंडळाच्या वर्तुळातून अशा बातम्या समोर येत आहेत. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची चिंता आणखी वाढू शकते..महाराष्ट्र दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षांच्या निकालांवर संकट ओढवले आहे. दरवर्षी एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मे महिन्याच्या सुरुवातीला निकाल जाहीर होतो, पण यावेळी त्याला विलंब होण्याची शक्यता आहे. याचे कारण महाराष्ट्र बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांचा संप आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. .पदोन्नती आणि बदलीसाठीची कालमर्यादा दोन वर्षांवरून चार ते सहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांचे मुख्य आंदोलन आहे. हा निर्णय एकतर्फी आणि त्यांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे. शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, जर सरकार आणि कर्मचारी यांच्यातील हा तिढा लवकर सुटला नाही, तर त्याचा थेट परिणाम मंडळाच्या कामकाजावर होईल. उत्तरपत्रिका तपासणे आणि डेटा एन्ट्री यांसारखी महत्त्वाची कामे थांबवली जाऊ शकतात. .ज्यामुळे अंतिम निकाल जाहीर होण्यास मोठा विलंब होऊ शकतो. यामुळे, पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी वेळेवर निकालाची अपेक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते. निकालांबाबत संभ्रम असला तरी, मंडळाने खाजगी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा दिला आहे. जून आणि जुलैमध्ये होणाऱ्या खाजगी परीक्षांसाठी अर्ज क्रमांक १७ भरण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना आता कागदपत्रांसाठी कार्यालयांमध्ये धावपळ करावी लागणार नाही..नवीन नियमांनुसार, विद्यार्थ्यांना mahahsscboard.in या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्ज करताना, विद्यार्थी त्यांच्या सध्याच्या पत्त्यानुसार जिल्हा आणि पसंतीचे परीक्षा केंद्र (शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालय) निवडू शकतील. शुल्क देखील ऑनलाइन भरले जाईल आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या डिजिटल पावत्या तात्काळ मिळतील..निकाल जाहीर झाल्यावर विद्यार्थ्यांना या वेबसाइटवर त्यांचे गुणपत्रक तपासता येईल. mahresult.nic.in, mahahsscboard.in, hscresult.mkcl.org विद्यार्थ्यांना त्यांचा रोल नंबर आणि आईचे नाव प्रविष्ट करावे लागेल. भविष्यातील प्रवेशाच्या उद्देशाने विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या ऑनलाइन निकालांची प्रिंटआउट घ्यावी, असा सल्ला मंडळाने दिला आहे.