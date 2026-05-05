Mumbai Madgaon Express Issue : मुंबई-मडगाव एक्सप्रेसचा फज्जा! मध्यरात्री सुटणारी ट्रेन दुपारी सुटली; १२ तासांचा प्रवास… साडे १४ तासांचा उशीर, प्रवाशांची रात्र फलाटावर

- नितीन बिनेकरमुंबई - ट्रेन क्रमांक ११०९९ एलटीटी-मडगाव एक्सप्रेसचा मंगळवारी अक्षरशः फज्जा उडाला. अवघ्या १२ तासांचा प्रवास असताना ही गाडी तब्बल साडे १४ तास विलंबाने धावत असल्याने शेकडो प्रवाशांचे हाल झाले. प्रवासाच्या कालावधीपेक्षा अधिक विलंब झाल्याने रेल्वेच्या नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..एलटीटी स्थानकावरून ही गाडी मंगळवारी मध्यरात्री १२.४५ वाजता सुटण्याचे वेळापत्रक होते आणि सकाळी ११.५५ वाजता मडगावला पोहोचणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात ही गाडी एलटीटी स्थानकावरून मंगळवारी दुपारी सुमारे दीड वाजता सुटल्याने विलंबाचा फटका सुरुवातीपासूनच बसला.ही गाडी आधीच उशिराने धावत असल्याने सकाळपासूनच प्रवाशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. अनेकांना प्लॅटफॉर्मवर तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागली, तर वेळापत्रकात वारंवार बदल होत असल्याने निश्चित माहिती मिळत नव्हती. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागला..उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे गोव्याकडे पर्यटनासाठी निघालेल्या तसेच गावी जाणाऱ्या प्रवाशांचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले. हॉटेल बुकिंग, कनेक्टिंग प्रवास आणि कामाच्या वेळांवर त्याचा थेट परिणाम झाला. काही संतप्त प्रवाशांनी, रेल्वेने वेळेचे कोणतेही भान ठेवलेले नाही. १२ तासांच्या प्रवासासाठी साडे १४ तास उशीर म्हणजे ही सेवा की शिक्षा? असा सवाल उपस्थित केला..रेकअभावी वाढला विलंबया संदर्भात रेल्वे प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सदर गाडीसाठी एकच रेक आहे. ही गाडी आधीच सुमारे चार तास उशिरा पोहोचली होती. त्यामुळे पुढील फेरीसाठी आवश्यक तयारी वेळेत होऊ शकली नाही आणि विलंब सतत वाढत गेला. याशिवाय, कोकण रेल्वे मार्गावर घेण्यात आलेल्या ब्लॉकमुळेही विलंबात अधिक भर पडल्याचे रेल्वेने अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करण्यात आले..कोकण मार्गावर कायम विलंबदरम्यान, कोकण रेल्वे मार्गावरील गाड्या वारंवार विलंबाने धावत असल्याची तक्रार प्रवाशांकडून होत आहे. विशेषतः सुट्ट्यांच्या आणि पर्यटन हंगामात प्रवासी संख्या वाढत असताना नियोजन अधिक सक्षम असणे अपेक्षित असते. मात्र, प्रत्यक्षात होणारे विलंब आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे प्रवाशांचा संताप वाढत आहे. रेल्वे प्रशासनाने तातडीने नियोजन सुधारून अशा घटना टाळाव्यात, तसेच प्रवाशांना वेळेवर आणि अचूक माहिती द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे..'डबल डेकर'पासून एक्सप्रेसपर्यंत प्रवास२०१९ मध्ये एलटीटी-मडगाव एसी डबल डेकर एक्सप्रेस म्हणून या गाडीची सुरुवात करण्यात आली होती. पूर्णपणे वातानुकूलित डबल डेकर स्वरूपातील ही प्रीमियम सेवा होती. मात्र २०२० मध्ये कोरोना काळात ती ठप्प झाली. त्यानंतर २०२१-२२ दरम्यान मर्यादित स्वरूपात पुनरारंभ करण्यात आला; मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर २०२३ मध्ये डबल डेकर संकल्पना पूर्णपणे बंद करून गाडीचे सामान्य मेल/एक्सप्रेसमध्ये रूपांतर करण्यात आले. सध्या ११०९९ एलटीटी-मडगाव एक्सप्रेस म्हणून ही गाडी धावत असून आठवड्यातून मंगळवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार या दिवशी प्रवाशांच्या सेवेत आहे.