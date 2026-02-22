मुंबई

Mumbai fraud: मुंबईमध्ये बनावट कागदपत्रांद्वारे २०० कोटींचा अपहार; महावितरण अधिकारी, कंपन्यांविरुद्ध गुन्हे!

MSEDCL officers booked in financial fraud: महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचा बनावट कागदपत्रांद्वारे २०० कोटींचा अपहार; आर्थिक गुन्हे शाखेचा तपास सुरू
Forged Papers Used in ₹200 Crore Embezzlement Case in Mumbai

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई: बनावट बँक गॅरंटी आणि कागदपत्रांआधारे विविध कंपन्यांना कंत्राटे मिळवून देणाऱ्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांविरोधात गेल्या दोन महिन्यांत पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू आहे. या पाचही प्रकरणांमध्ये सुमारे २०० कोटींचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे.

crime
Mumbai
scam
MSEDCL
district
Fraud case news

