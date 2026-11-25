भारताच्या आर्थिक राजधानीला हादरवून सोडणाऱ्या २६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ल्याला आज (२६ नोव्हेंबर) १८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. २६ नोव्हेंबर २००८ च्या रात्री पाकिस्तानातून समुद्री मार्गाने आलेल्या १० सशस्त्र दहशतवाद्यांनी तब्बल ६० तास मुंबईला वेठीस धरले होते. या हल्ल्यात परदेशी नागरिकांसह १६६ निष्पाप लोकांचा बळी गेला, तर ३०० हून अधिक जण जखमी झाले. १८ वर्षे उलटली तरी त्या काळ्या रात्रीच्या जखमा आणि शूरवीरांच्या बलिदानाच्या आठवणी आजही प्रत्येक भारतीयाच्या मनात ताज्या आहेत..'ती' ६० तासांची काळी रात्र आणि मुंबईचा निर्धार२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी रात्री नऊच्या सुमारास सुरू झालेला हा हल्ला २९ नोव्हेंबरच्या सकाळपर्यंत चालला. लष्कर-ए-तैयबाच्या दहशतवाद्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), ताजमहाल पॅलेस हॉटेल, ट्रायडेंट हॉटेल, नरिमन हाऊस (चाबड हाऊस), लिओपोल्ड कॅफे आणि कामा व अल्ब्लेस रुग्णालयाला लक्ष्य केले. मुंबई पोलीस, भारतीय नौदलाचे मार्कोस (MARCOS) कमांडो आणि राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक दलाच्या (NSG) जवानांनी जीवाची बाजी लावून हा ६० तासांचा वेढा मोडून काढला..Meta Congress Meeting Controversy : 'मेटा भाजप का बेटा', मेटा-काँग्रेस बैठकीत जोरदार खडाजंगी! राहुल गांधींच्या पोस्टवर निर्बंध येत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप; भारतीय कायद्यांचे पालन करत असल्याचे मेटाचे स्पष्टीकरण.केवळ लाठीच्या जोरावर कसाबला जिवंत पकडणारे तुकाराम ओंबळे!या हल्ल्यातील सर्वात अविस्मरणीय शौर्य गिरगाव चौपाटीवर पाहायला मिळाले. सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक तुकाराम ओंबळे यांनी केवळ एका लाठीच्या जोरावर दहशतवादी अजमल कसाबच्या एके-४७ बंदुकीची नळी घट्ट पकडून ठेवली. स्वतःच्या शरीरावर गोळ्या झेलून त्यांनी प्राण अर्पण केले, पण कसाबला जिवंत पकडण्यात मोलाची भूमिका बजावली; त्यामुळेच पाकिस्तानचा दहशतवादी कट जगासमोर उघड झाला. यासोबतच एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर, एनएसजीचे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन आणि मुंबई पोलिसांच्या अनेक जवानांनी देशासाठी सर्वोच्च बलिदान दिले..Sharankumar Limbale Black and White Interview : "अस्पृश्यांपेक्षाही अधिक अस्पृश्य आयुष्य जगलो!" शंभराव्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. शरणकुमार लिंबाळेंची 'साम टीव्ही'वर रोखठोक मुलाखत; 'अक्करमाशी'तून मांडला वेदनेचा शिलालेख!.कसाबला फाशी, तहव्वुर राणाचे प्रत्यार्पण; पण मुख्य सूत्रधार कुठे?दहशतवादी अजमल कसाबला नोव्हेंबर २०१२ मध्ये फाशी देण्यात आली, तर हल्ल्याची रेकी करणाऱ्या डेव्हिड कोलमन हेडलीने अमेरिकेतून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष दिली. त्यानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये या कटातील आणखी एक प्रमुख आरोपी तहव्वुर हुसेन राणा याचे अमेरिकेतून भारतात यशस्वी प्रत्यार्पण करण्यात आले असून, राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) या संपूर्ण कटाचा सखोल तपास करत आहे. मात्र, हाफिज सईद आणि झकीउर रहमान लखवीसारखे मुख्य सूत्रधार अद्याप पाकिस्तानमध्येच असल्याने संपूर्ण न्यायाची प्रतीक्षा आजही कायम आहे..२६/११ नंतर भारताची सुरक्षा व्यवस्था कशी बदलली?या हल्ल्याने सागरी सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांमधील त्रुटी समोर आणल्या होत्या. त्यानंतर भारताने राष्ट्रीय तपास संस्थेची (NIA) स्थापना केली, सागरी सुरक्षा मजबूत केली, कमांडो पथकांची क्षमता वाढवली आणि दहशतवादाविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारले. आजही मुंबई पोलीस मुख्यालय, सीएसएमटी आणि गिरगाव चौपाटीवरील 'प्रेरणा स्थळ' येथे शूरवीरांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.