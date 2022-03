By

मुंबई : मुंबईतील एका खासगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या एका रुग्‍णाच्‍या गुडघ्‍यामधून काकडीच्‍या आकाराएवढा खडा काढण्यात डॉक्टरांना यश आले आहे. ७० वर्षीय रुग्‍णाच्‍या गुडघ्‍यामधून काढण्‍यात आलेला खडा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा होता, असा दावा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी केला आहे.

अमरावतीतील रोजंदारीवर काम करणारे लक्ष्‍मीकांत मधेकर यांना गेल्‍या वर्षापासून उजव्‍या गुडघ्‍यामध्‍ये वेदना होत होत्‍या. आठ ते दहा वर्षांपासून त्‍यांच्‍या गुडघ्‍याला सूजही येत होती. त्यामुळे चालताना, पायऱ्या चढताना आणि बसताना वा उठताना त्रास होत होता. असह्य वेदना होत असल्याने ते माहीममधील फोर्टिस सहयोगी एसएल रहेजा रुग्णालयात दाखल झाले. डॉक्‍टरांनी काही चाचण्‍या केल्या असता त्यांना अत्यंत दुर्मिळ असा ‘मल्टिपल जॉइंट सिनोवियल कोन्‍ड्रोमॅटोसिस’ आजार झाल्याचे निदान झाले.(A big stone in knee; First time surgery in a private hospital)

अस्थिरोगतज्ज्ञ आणि जॉइं‍ट रिप्‍लेसमेंट सर्जन डॉ. सिद्धार्थ एम. शाह यांनी सांगितले की, रुग्णाला गुडघ्‍याच्‍या सांध्‍यामध्‍ये गंभीर आजार होता. त्याला ‘मल्टिपल जॉइंट सिनोवियल कोन्‍ड्रोमॅटोसिस’ असे म्हणतात. अत्‍यंत दुर्मिळ असलेला हा आजार लाखात एखाद्याला होतो. या आजारात सामान्‍यत: ल्‍युब्रिकेटिंग फ्लूईड स्राव करणारे गुडघ्‍याच्‍या सांध्‍यामधील आतील अस्‍तर कुर्चाचे नोड्यूल्‍स तयार करतात. हे नोड्यूल्‍स तुटू शकतात आणि गुडघ्‍याचा भाग सैल करू शकतात. या रुग्‍णाला विविध जॉइंट सिनोवियल कोन्‍ड्रोमॅटोसिसचा त्रास होता, जो या आजाराचा अत्‍यंत दुर्मिळ व्‍हेरिएं‍ट आहे.

"रुग्णाच्‍या गुडघ्‍यामधील विविध खडे आकाराने खूप मोठे होते. यामधील सर्वांत मोठा खडा आकाराने १२ बाय ६ बाय ५.५ सेंटिमीटरचा होता आणि दोन तुकड्यांमध्‍ये काढणे गरजेचे होते. एकूण आम्‍ही रुग्‍णाच्‍या गुडघ्‍याच्‍या सांध्‍यामधून सर्जरी चार मोठे आणि डझनभर लहान खडे काढले. जगामध्‍ये गुडघ्‍यामधून काढण्‍यात आलेला हा दुसरा सर्वांत मोठा खडा आहे,'' असं अस्थिरोगतज्ञ डॉ. सिद्धार्थ एम. शाह यांनी सांगितले.