Video: भिंतीला धडकून दुचाकीस्वाराचा अपघात; दुचाकीसह पडला नाल्यात | Bike Accident

मालाड, मालवणीतील गेट क्रमांक 6 येथील रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या भींतीला धडकून दुचाकीस्वार नाल्यात पडला. 25 मार्च रोजी रात्री 8.15 च्या सुमारास हा अपघात घडला. रस्त्यावरून ये जा करणाऱ्या पादचाऱ्यांनी दुचाकीस्वाराला नाल्याच्या बाहेर काढले. या अपघातामध्ये दुचाकीस्वार जखमी झाला आहे.

शुक्रवारी रात्री 8.15 वाजता नाल्यालगतच्या नवीन रस्त्यावरून जात असताना काळोखात भिंत न दिसल्याने तरूण दुचाकीसह नालात पडला. मालाड, मालवणीतील गेट क्रमांक 6 येथे ही घटना घडली. सुदैवाने दुचाकीस्वाराला कोणतीही मोठी दुखापत झाली नाही. रस्त्यावरून ये जा करणाऱ्या पादचाऱ्यांनी त्याला नालातून बाहेर सुखरूप काढले.(A two-wheeler crash into a wall; Fell into a ditch with a two-wheeler)

या आधीही अशा घटना घडल्या आहेत, मात्र पालिकेने दुर्लक्ष केलं आहे. ही भींत इथे नेमकी का बांधली गेली आहे याबद्दल स्पष्टता नाही. तिथे लोखंडी बॅरिकेट आणि सूचना फलकही लावलेले नाहीत. या नाल्यावर नवीन रस्त्यालगत तसेच शहीद अब्दुल हमीद रस्त्यावर असलेल्या पुलाची भिंत संपुर्ण तुटलेली आहे आणि तेथून मालवणीत हजारो वाहने दिवसभरात ये जा करतात. गेली अनेक वर्षांपासून येथील भिंत तुटली आहे.