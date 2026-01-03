मुंबई

BMC Elections: मुंबई महापालिका निवडणूक आदित्य, अमित ठाकरेंसाठी कसोटीची ठरणार; प्रचाराची धुरा अन् महायुतीशी सामना!

Mahayuti vs Thackeray camps in BMC polls: मुंबई महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंची कसोटी; महायुतीशी सामना करण्याची तयारी
Mumbai Civic Polls: Aaditya and Amit Thackeray to Lead High-Stakes Campaign

Mumbai Civic Polls: Aaditya and Amit Thackeray to Lead High-Stakes Campaign

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे आणि मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांच्या खांद्यावर मुंबई महापालिका निवडणुकीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. प्रचाराची धुराही त्यांच्यावर आहे. महायुतीशी त्यांना सामना करावा लागणार आहे. ही महापालिका निवडणूक ठाकरे बंधूंसाठी कसोटी ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Mumbai
Campaign
district
aaditya thackeray
mns party
Mumbai Municipal Corporation Election
mumbai politics
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com