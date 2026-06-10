Bhiwandi: कारवाई न करण्यासाठी लाच मागितली; माहिती मिळताच ACB चा सापळा, ठाण्यातील मोठा अधिकारी अटकेत

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. लाच घेताना भिवंडीतील प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त सुरेंद्र भोईर यांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रभाग समिती क्रमांक 3 चे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त सुरेंद्र भोईर (५२) यांना अडीच लाख रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. सुरेंद्र भोईर सर्वेअर तथा इमारत निरीक्षक पदावर असून त्यांच्याकडे प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तपदाचा अतिरिक्त प्रभार होता. कोणतीही कारवाई न करता अनधिकृत बांधकाम सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी त्यांनी लाच मागितल्याच्या आरोपाखाली त्यांना अटक करण्यात आली आहे..Mumbai News: मुंबईत १९ हजारांहून अधिक जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये केलेले बदल रद्द होणार; सरकारचा मोठा निर्णय, कारण काय?.नेमके काय घडले?सध्या महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली जात आहे. भिवंडी प्रभाग समिती क्रमांक ३ च्या हद्दीत अनधिकृत बांधकाम सुरू होते. मात्र या बांधकामावर पालिकेमार्फत तोडक कारवाई न करण्यासाठी आणि बांधकाम नियमित ठेवण्यासाठी प्रभारी सहाय्यक आयुक्त सुरेंद्र भोईर यांनी ५ लाख रुपयांची लाच मागितली होती..दरम्यान, तडजोडीनंतर या लाचेचा पहिला हप्ता म्हणून २ लाख ५० हजार रुपये देण्याचे ठरले. मात्र तक्रारदाराची लाच देण्याची इच्छा नसल्याने, त्यांनी थेट ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) याप्रकरणी तक्रार नोंदवली. त्यानंतर प्रभारी सहाय्यक आयुक्त सुरेंद्र भोईर हे ठरल्याप्रमाणे लाच घेण्यास जाताच त्यांना अडीच लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना एसीबी पथकाने रंगेहाथ पकडले. .Mumbai: रेल्वेला नवी लाइफलाइन! पनवेल-कर्जत कॉरिडॉरचे ९८ टक्के काम पूर्ण, आधुनिक स्थानके सज्ज .या कारवाईनंतर सुरेंद्र भोईर यांची भिवंडी शहर पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत कसून चौकशी करण्यात आली. यावेळी त्यांचे जबाब नोंदवून पहाटेच्या सुमारास त्यांना अटक करण्यात आली. तथापि, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला कार्यालयाच्या आवारातच लाच घेताना पकडल्याने इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.