Bombay High Court: पिण्यायोग्य पाणी हा मूलभूत अधिकार, टँकर पुरवणे उपकार नव्हे; मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं

मुंबई : ‘‘पिण्यायोग्य पाणी मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे लोटली तरीही मेळघाट परिसरातील नागरिकांना त्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, ’’ अशा शब्दांत सोमवारी (ता. २२) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. त्यासंदर्भात तुम्ही कोणत्या उपाययोजना केल्या, याबाबत माहिती मंगळवारी सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.मेळघाट परिसरात कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू, गरोदर किंवा स्तनदा मातांचे मृत्यू आणि तेथे भेडसावणाऱ्या अन्य समस्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. .पाऊस लांबल्याने विदर्भात उन्हाचा तडाखा वाढला असून, मेळघाट परिसरात स्वच्छ आणि पिण्यायोग्य पाण्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी न्यायालयाला दिली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...टँकर पुरवणे म्हणजे उपकार नव्हे !मेळघाटात पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यकतेनुसार अनेक गावात टँकरने पाणी उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे सरकारने खंडपीठाला सांगितले; मात्र याचिकाकर्त्यांनी हा पुरवठा अनियमित असल्याचे नमूद केले. "टँकरने पाणीपुरवठा करून सरकार उपकार करत नाही. स्वच्छ आणि पिण्यायोग्य पाणी मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि ते उपलब्ध करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. हा प्रश्न मेळघाटपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्य पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जात आहे," असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.