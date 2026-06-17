Missing Link Accident: बोरघाटात थरार! मिसिंग लिंक मार्गावर अनेक भरधाव वाहनांची एकमेकांना धडक; काही गाड्यांचा चक्काचूर

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ पुलावर आज सकाळी भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. बोरघाट परिसरातील नव्याने सुरू झालेल्या मिसिंग लिंक मार्गावर फॉर्च्युनर चालकाने अचानक ब्रेक दाबल्याने मागून येणाऱ्या वाहनांचा ताबा सुटला आणि तीन गाड्या एकमेकांवर आदळल्या. या साखळी अपघातात अनेक वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. .धडकेची तीव्रता इतकी होती की, काही वाहनांच्या समोरील भागाचा चक्काचूर झाला. अपघातानंतर काही काळ द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस, आपत्कालीन बचाव पथक आणि रुग्णवाहिका तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. जखमींना त्वरित वैद्यकीय मदत देण्यात आली. सुदैवाने या भीषण अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसून मोठा अनर्थ टळला..Pune Hospitals: ‘औषधे इथूनच घ्या’ची सक्ती सुरूच! एफडीएच्या आदेशानंतरही पुण्यातील अनेक रुग्णालयांत नियमांची पायमल्ली, रुग्ण हक्कांवर घाला.या घटनेमुळे अति-वेगवान द्रुतगती मार्गांवर विशेषतः मोठ्या पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असलेल्या आणि वळणांच्या (डायव्हर्जन) ठिकाणी सावधपणे वाहन चालवण्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. द्रुतगती मार्गावरील बांधकाम आणि मार्ग-बदलाच्या (ट्रान्झिशन) भागांतून प्रवास करताना वाहतुकीचे नियम पाळावेत, वाहनांमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवावे आणि सतर्क राहावे, असे आवाहन प्रशासनाने वाहनचालकांना केले आहे..Ramdara Mandir: भाविकांसाठी महत्त्वाची सूचना! रामदरा मंदिर १८ जुलैपर्यंत बंद; गर्भगृहाच्या नूतनीकरणासाठी मोठा निर्णय.प्राथमिक माहितीनुसार, फॉर्च्युनर चालकाने अचानक ब्रेक लावल्यामुळे मागील वाहनांना वेळेत नियंत्रण मिळवता आले नाही आणि साखळी धडक झाली. अपघातग्रस्त वाहने बाजूला केल्यानंतर वाहतूक हळूहळू पूर्ववत करण्यात आली. या अपघातानंतर मिसिंग लिंक मार्गावरील सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, वाहनचालकांनी वेगमर्यादा आणि सुरक्षित अंतर राखण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.