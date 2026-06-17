मुंबई

Missing Link Accident: बोरघाटात थरार! मिसिंग लिंक मार्गावर अनेक भरधाव वाहनांची एकमेकांना धडक; काही गाड्यांचा चक्काचूर

Missing Link Accident News: महाराष्ट्रातील अत्यंत वर्दळीच्या महामार्गांपैकी एक असलेल्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' भागात तीन वाहनांची एकमेकांशी धडक झाल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला.
multiple vehicle crash on Missing Link route

multiple vehicle crash on Missing Link route

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ पुलावर आज सकाळी भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. बोरघाट परिसरातील नव्याने सुरू झालेल्या मिसिंग लिंक मार्गावर फॉर्च्युनर चालकाने अचानक ब्रेक दाबल्याने मागून येणाऱ्या वाहनांचा ताबा सुटला आणि तीन गाड्या एकमेकांवर आदळल्या. या साखळी अपघातात अनेक वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

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