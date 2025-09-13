Mumbai : अभिनेत्रीनं धावत्या लोकलमधून मारली उडी, डोक्याला अन् पाठीला गंभीर दुखापत; रुग्णालयात उपचार सुरू

प्यार का पंचनामा २, रागिनी एमएमएस रिटर्न्स आणि उजडा चमन यांसारख्या चित्रपटातून झळकलेली अभिनेत्री करिश्मा शर्मा गंभीर अपघातात थोडक्यात बचावलीय. मुंबई लोकलमधून अचानक उडी मारल्यानं तिच्या डोक्याला आणि पाठीला दुखापत झालीय. सध्या तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. बुधवारी ही घटना घडली असून तिने इन्स्टाग्रामवर अपघाताबाबत माहिती दिलीय..करिश्मा शर्माने म्हटलं की, चर्चगेट स्टेशनला एका शूटसाठी साडी नेसून लोकल पकडण्यासाठी गेले होते. ट्रेनमध्ये चढताच लक्षात आलं की तिच्या सोबतचे सहकारी वर आलेच नाहीत. यामुळे घाबरल्यानं धावत्या ट्रेनमधून उडी मारली. यात ती पाठीवर पडली आणि डोकं जमिनीवर आपटलं..महाकुंभातील व्हायरल गर्ल लवकरच चित्रपटात, मोनालिसा भोसले दाक्षिणात्य चित्रपटात झळकणार? .उडी मारल्यानं पाठीला आणि डोक्याला मार लागला. डोक्याला सूज आली असून शरिरावर काही ठिकाणी जखमांचे व्रणही आहेत. डॉक्टरांनी तिला एमआरआय करण्याचा सल्ला दिला. डोक्याला गंभीर दुखापत आहे की नाही हे तपासलं जाणार आहे. तिच्यावर सध्या रुग्णालयात डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत..करिश्माच्या एका जवळच्या मित्राने तिचा रुग्णालयातला फोटो शेअर केलाय. यात अभिनेत्री बेडवर झोपली असल्याचं दिसतंय. मित्राने लिहिलं की, विश्वास बसत नाही की असं घडलंय. ती ट्रेनमधून पडली आणि तिला काही आठवतही नाहीय. आम्ही तिला जमिनीवर पडताना पाहिलं आणि लगेच रुग्णालयात आणलं. तिच्यासाठी प्रार्थना करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.