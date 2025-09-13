मुंबई

Mumbai : अभिनेत्रीनं धावत्या लोकलमधून मारली उडी, डोक्याला अन् पाठीला गंभीर दुखापत; रुग्णालयात उपचार सुरू

Karishma Sharma : मुंबई लोकलमधून अचानक उडी मारल्यानं करिश्मा शर्माच्या डोक्याला आणि पाठीला दुखापत झालीय. सध्या तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Karishma Sharma Hospitalized Following Mumbai Train Incident

Esakal

सूरज यादव
Updated on

प्यार का पंचनामा २, रागिनी एमएमएस रिटर्न्स आणि उजडा चमन यांसारख्या चित्रपटातून झळकलेली अभिनेत्री करिश्मा शर्मा गंभीर अपघातात थोडक्यात बचावलीय. मुंबई लोकलमधून अचानक उडी मारल्यानं तिच्या डोक्याला आणि पाठीला दुखापत झालीय. सध्या तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. बुधवारी ही घटना घडली असून तिने इन्स्टाग्रामवर अपघाताबाबत माहिती दिलीय.

