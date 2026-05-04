Navi Mumbai Municipal Corporation: १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश, तरी दप्तरे प्रलंबित; राष्ट्रवादीचा १५ मेचा अल्टिमेटम!

-शर्मिला वाळुंज डोंबिवली: कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील 14 गावे नवी मुंबई महानगरपालिकेत समाविष्ट होऊन चार महिने उलटले, तरी गावाची पाच ग्रामपंचायतींची दप्तरे अद्याप महापालिकेकडे जमा न झाल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रशासनाला १५ मेपर्यंतची मुदत देत, काम पूर्ण न झाल्यास महापालिकेवर हजारोंच्या संख्येने मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे..१४ गावांच्या समावेशासाठी सर्वपक्षीय विकास समिती व नागरिकांनी दीर्घकाळ संघर्ष केला होता. निवडणुकीपूर्वी ही गावे महापालिकेत दाखल झाली आणि येथून दोन नगरसेवकही निवडून आले. मात्र, प्रत्यक्ष प्रशासकीय प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्याची तक्रार स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे..राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष जीवन वालीलकर यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायतींची दप्तरे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी ती पूर्ण झालेली नाही. प्रशासनाने 15 मेपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून महापालिकेचे प्रशासन कार्यान्वित होईल, असे आश्वासन दिले आहे. मात्र, पूर्वीची आश्वासने अपूर्ण राहिल्याने नागरिक साशंक असून, दिलेल्या मुदतीत काम न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल..दरम्यान, 14 गावांतील मूलभूत समस्या कायम आहेत. कर्मवीर नगरीतील पिंपरी ठाकूरपाडा परिसरात दूषित पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जमिनीत केमिकलचे प्रमाण वाढल्याने बोअरवेलमधून खराब पाणी येत असून नळपाणी योजना अपूर्ण आहे. अनेक ठिकाणी पाइपलाईन असूनही पाणीपुरवठा सुरू नाही. पाण्याच्या टाकीचे कामही रखडले आहे. तसेच वाढती वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. भंगार माफियांनी रस्त्याच्या दुतर्फा अतिक्रमण केल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे..नगरसेवक भरत भोईर यांनी सांगितले की, महापौर, आयुक्त आणि सागर नाईक यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. त्यात 15 मेपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. काही ठिकाणी घंटागाडी सेवा सुरू झाली असून अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली आहे. पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईची कामे पूर्ण केली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..14 गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर येथील प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली तरी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांची पुढील भूमिका काय राहते, याकडे लक्ष लागले आहे.