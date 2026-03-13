मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांवर गुन्हेगारी छाया! २२७ नगरसेवकांपैकी कितींवर गुन्हेगारी खटला दाखल? ADR अहवालात धक्कादायक खुलासा

२०२६ मध्ये झालेल्या बीएमसी निवडणुकीनंतर २२७ नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या निवडणूक शपथपत्रांच्या विश्लेषणातून राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या सांख्यिकीय अहवालानुसार, यावेळी एकूण ५४ नगरसेवकांनी स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत. जे एकूण निवडून आलेल्या सदस्यांच्या सुमारे २४% आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, या आकडेवारीचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की, केवळ साधे गुन्हेच नाहीत तर १३% (२९ नगरसेवक) यांच्याविरुद्ध खून, खुनाचा प्रयत्न आणि अपहरण असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मागील निवडणुकांच्या तुलनेत हा आकडा राजकीय पक्षांचा "विजयी" उमेदवार निवडण्याची प्रवृत्ती दर्शवितो. जरी त्यांचे मागील रेकॉर्ड स्वच्छ नसले तरीही. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या विजयींची टक्केवारी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये लक्षणीयरीत्या बदलते..Thane News: ठाणेकरांसाठी मोठा दिलासा! प्रॉपर्टी टॅक्सच्या दंडावर तब्बल 90% सूट जाहीर; अंतिम मुदत किती? जाणून घ्या....सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेल्या भाजपच्या ८९ विजयी नगरसेवकांपैकी २९ (३३%) जणांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या ६५ नगरसेवकांपैकी १० (१५%) आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या २९ नगरसेवकांपैकी ७ (२४%) नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी आरोपांची कबुली दिली आहे. काँग्रेसच्या २४ सदस्यांपैकी तीन (१३%) सदस्यांचाही या यादीत समावेश आहे..उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सात आणि शिवसेनेचे तीन असे सोळा भाजप नगरसेवक गंभीर गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येतात. हे गुन्हे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलमांखाली नोंदवले गेले आहेत. ज्यात पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा होऊ शकते. अहवालात असेही म्हटले आहे की, यापैकी अनेक खटले न्यायालयात दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे उमेदवारांना निवडणूक लढवता येते..Mumbai News: ताडदेवस्थित वेलिंग्डन हाइट्सचे प्रकरण; तातडीच्या सुनावणीस न्यायालयाचा नकार, कोर्टात काय घडलं? .गुन्हेगारीबरोबरच पैशाच्या ताकदीचा प्रभावही स्पष्टपणे दिसून येतो. एकूण विजेत्यांपैकी ७९% (१८०) नगरसेवक करोडपती आहेत , ज्यांची सरासरी संपत्ती ७.१८ कोटी रुपये आहे. शैक्षणिक पात्रतेबद्दल बोलायचे झाले तर, ५०% नगरसेवक पदवीधर किंवा त्याहून अधिक आहेत, तर ४७% नगरसेवकांचे शिक्षण पाचवी ते बारावीपर्यंत आहे. यावेळी महिलांचा सहभाग ६०% होता, जो एक सकारात्मक पैलू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.