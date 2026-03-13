मुंबई

मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांवर गुन्हेगारी छाया! २२७ नगरसेवकांपैकी कितींवर गुन्हेगारी खटला दाखल? ADR अहवालात धक्कादायक खुलासा

BMC corporators criminal cases: बीएमसी निवडणुकीत विजयी झालेल्या २२७ नगरसेवकांपैकी २४% नगरसेवकांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. एडीआरच्या अहवालानुसार, भाजप आणि शिवसेनेचे उमेदवार सर्वाधिक कलंकित आहेत.
२०२६ मध्ये झालेल्या बीएमसी निवडणुकीनंतर २२७ नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या निवडणूक शपथपत्रांच्या विश्लेषणातून राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या सांख्यिकीय अहवालानुसार, यावेळी एकूण ५४ नगरसेवकांनी स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत. जे एकूण निवडून आलेल्या सदस्यांच्या सुमारे २४% आहे.

