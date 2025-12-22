Sandeep Naik: तिकीट न मिळाल्याने नाराज, पक्ष बदलला; पराभवानंतर संदीप नाईकांचे राजकीय पुनरागमन! राजकारणात खळबळ

नवी मुंबई : विधानसभेचे तिकीट न मिळाल्याने भाजप जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा देणारे आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढवणारे संदीप नाईक यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. पराभवानंतर बराच काळ राजकीय वनवासात असलेले संदीप नाईक पुन्हा भाजपमध्ये सामील झाले. काल संध्याकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांच्या भाजपमध्ये प्रवेशाबद्दल त्यांचे समर्थक आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. .संदीप नाईक यांचा भाजपमध्ये प्रवेश प्रदेश भाजप अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झाला. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर संदीप नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यानंतर सदिच्छा म्हणून संदीप नाईक यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. संदीप नाईक यांच्या भाजप प्रवेशामुळे नवी मुंबई भाजपमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Navi Mumbai: शोधमोहीम, मुलाखती अन् बरंच काही! नवी मुंबईत मविआची कोंडी; उमेदवार शोधताना आघाडीची दमछाक.त्यांच्या प्रवेशामुळे भाजपला बळकटी मिळेल असे बोलले जात आहे. त्यांनी नवी मुंबई भाजप जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली. या प्रसंगी भाष्य करताना संदीप नाईक म्हणाले, "माझा सामाजिक आणि राजकीय प्रवास नेहमीच जनकल्याण आणि नवी मुंबईच्या विकासाभोवती फिरत राहिला आहे. महाराष्ट्राचे विकासपुरुष, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाचा आणि पाठिंब्याचा मला नेहमीच फायदा झाला आहे.".ते म्हणाले, "मी भारतीय जनता पक्ष, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांचे मनापासून आभार मानतो. आज, भारतीय जनता पक्ष हा देशाच्या, महाराष्ट्राच्या आणि विशेषतः नवी मुंबई परिसराच्या विकासासाठी सर्वात सक्षम, स्थिर आणि दूरदर्शी पर्याय आहे. नवी मुंबईकरांच्या समस्या प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी आणि शहराच्या भल्यासाठी मी भाजपमध्ये पुन्हा सामील झालो आहे.".Mumbai: राज्यात दोनच विमानतळांना प्रेरणादायी नावे, पण कोणत्या? अहवालातून महत्त्वाची माहिती समोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.