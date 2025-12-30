Mumbai: बीएमसी निवडणुकीत राजकीय पक्षांची दुहेरी भूमिका! मराठी मुद्दा पुढे; पण तिकिटे मात्र उत्तर भारतीयांना, एकूण किती उमेदवार?

मुंबई : बीएमसी निवडणुकीत मराठी विरुद्ध अमराठी या जातीय मुद्द्याचे वर्चस्व आहे. असे असूनही, अनेक राजकीय पक्षांनी समन्वय प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मराठी भाषिकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. परंतु उत्तर भारतीयांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी देखील प्रयत्न केले गेले आहेत. आतापर्यंत राजकीय पक्षांनी ६६ उत्तर भारतीयांना तिकिटे दिली आहेत. काँग्रेसने १८, सपा-१४, भाजप-११, राष्ट्रवादी (एपी)-९, आप-८, एआयएमआयएम-५, मनसे, राष्ट्रवादी (सपा) आणि वंचित यांनी प्रत्येकी एका उत्तर भारतीयाला तिकिटे दिली आहेत. .सर्वच राजकीय पक्षांमधून काँग्रेसने उत्तर भारतीयांना सर्वाधिक तिकिटे दिली आहेत. यामध्ये प्रभाग क्र.१ मधून रेखा ठाकूर यांनी बाजी मारली. 218, 61- दिव्या सिंग, 66- मेहर मोहसीन हैदर, 71- राधा यादव, 81- कविता सरोज, 43- सुदर्शन सोनी, 51- रेखा सिंग, 165- मोहम्मद आझमी, 167- सामी आझमी, 102- रहबर सिराज खान, 175- रहबर खान निजामुद्दीन रेन, 34 हैदर अस्लम, 04- राहुल विश्वकर्मा, 05- नरेंद्र कुमार शर्मा, 23 राजदीप पांडे. 28 अनंत यादव, 29- देवकुमार कनौजिया, 44 मंजू यादव यांना तिकीट देण्यात आले आहे..BMC Election: बीएमसी निवडणुकीत अफवा पसरवणाऱ्यांना माफी नाही! सोशल मीडियावर कडक नजर; मुंबई पोलिस अलर्ट.भाजप तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. १३ वरून राणी त्रिवेदी, २३ वरून शिवकुमार झा, २४ वरून स्थती जयस्वाल, ३१ वरून गनिशा यादव, ३६ वरून सिद्धार्थ शर्मा, ४३ वरून विनोद मिश्रा, ४४ वरून संगीता ज्ञानमूर्ती शर्मा, ६९ वरून सुधा सिंह, ७२ वरून ममता यादव, ११० वरून जेनी शमी, १२२ वरून चंदन शर्मा, १७४ वरून साक्षी कनौजिया यांना तिकीट देण्यात आले आहे. याशिवाय, भाजपने आणखी दोन हिंदी भाषिक उमेदवारांना उमेदवारी दिली आहे, ज्यात २२१ वरून आकाश पुरोहित आणि ४७ वरून तेजिंदर सिंग तिवाना यांचा समावेश आहे..महाराष्ट्राच्या राजकारणात, काँग्रेस आता शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या सावलीतून मुक्त होऊन नवीन मार्गावर जाण्यास सज्ज आहे. काँग्रेसने सर्वांना पाठिंबा दिला. काँग्रेसपासून वेगळे होऊनही, ते वर्षानुवर्षे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युतीत राहिले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर, शिवसेनेसोबत ३६ अंकांची तूट असूनही, उद्धव ठाकरे यांना राज्याचे मुख्यमंत्री बनवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. तथापि, या महापालिका निवडणुकीत मित्रपक्षांनी काँग्रेसचा त्याग केला..Thane News: तळीरामांवर करडी नजर! नववर्षासाठी पोलीस सज्ज; ठाण्यात ८५ ठिकाणी नाकाबंदी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.