मुंबई

Mumbai: बीएमसी निवडणुकीत राजकीय पक्षांची दुहेरी भूमिका! मराठी मुद्दा पुढे; पण तिकिटे मात्र उत्तर भारतीयांना, एकूण किती उमेदवार?

North Indian candidates in BMC: राजकीय पक्षांनी बीएमसी निवडणुकीत समतोल साधला आहे. ६६ उत्तर भारतीयांना तिकिटे दिली आहेत. काँग्रेसने सर्वाधिक उमेदवार उभे केले आहेत.
North Indian candidates in BMC

North Indian candidates in BMC

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : बीएमसी निवडणुकीत मराठी विरुद्ध अमराठी या जातीय मुद्द्याचे वर्चस्व आहे. असे असूनही, अनेक राजकीय पक्षांनी समन्वय प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मराठी भाषिकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. परंतु उत्तर भारतीयांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी देखील प्रयत्न केले गेले आहेत. आतापर्यंत राजकीय पक्षांनी ६६ उत्तर भारतीयांना तिकिटे दिली आहेत. काँग्रेसने १८, सपा-१४, भाजप-११, राष्ट्रवादी (एपी)-९, आप-८, एआयएमआयएम-५, मनसे, राष्ट्रवादी (सपा) आणि वंचित यांनी प्रत्येकी एका उत्तर भारतीयाला तिकिटे दिली आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Uddhav Thackeray
Sharad Pawar
Mumbai
Maharashtra Politics
Mumbai BMC Elections
Municipal election
mumbai politics
bmc election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com