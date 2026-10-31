Maharashtra Drought: दुष्काळात जनावरांच्या चाऱ्याची चिंता मिटणार! ‘डीपीडीसी’मधून निधी; राज्य सरकारचा निर्णय, अन्य उपायांचीही अंमलबजावणी

मुंबई : राज्यात पावसाअभावी ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्याने निर्माण होणाऱ्या भीषण चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून (डीपीडीसी) पाच टक्के निधी उपलब्ध केला जाईल, अशी माहिती पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीत चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारसीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार चारा बँकांची स्थापना, हायड्रोपोनिक्स व अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन, आंतरजिल्हा चारा वाहतूक आणि चारा छावण्यांचे डिजिटल पद्धतीने व्यवस्थापन यांसारख्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. .रब्बी हंगामात बियाण्यांची कमतरता भासू नये म्हणून ‘महाबीज’च्या माध्यमातून बियाणे पुरवले जाणार असून, कृषी विद्यापीठे आणि पशुसंवर्धन संस्थांच्या प्रक्षेत्रावर चारा पिकांची लागवड केली जाणार आहे. चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी जिल्हानिहाय ‘चारा बँक’ स्थापन करण्यात येणार असून वाहतूक खर्च वगळता सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये, तर मुरघास प्रतिकिलो कमाल आठ रुपये अशी आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. .तसेच ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबवून हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला उत्पादनाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. दुष्काळी काळात चाऱ्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी तो बायोफ्युएल किंवा वीजनिर्मितीसारख्या कामांसाठी वापरण्यास बंदी घालण्यात आली असून, शेजारील राज्यांमध्येही चारा पाठविण्यास प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचारा छावण्यांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन ‘चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ विकसित केली जाणार असून, त्यावर ऑनलाइन लक्ष ठेवले जाणार आहे. तसेच चारा छावण्यांच्या नियोजनासाठी पालकमंत्री अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केली जाणार असून, साखर कारखाने व दूध उत्पादक संस्थांचाही यात सक्रिय सहभाग घेतला जाणार असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.