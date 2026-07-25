Govinda Insurance: गोविंदांसाठी आनंदाची बातमी! २ लाख गोविंदांना मिळणार विमा संरक्षण; दहीहंडीपूर्वी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

गोकुळाष्टमीच्या निमित्ताने राज्यातील सुमारे २ लाख गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याच्या मागणीवर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या संदर्भात युवासेनेचे कार्याध्यक्ष पूर्वेश प्रताप सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले होते. याची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधित विभागाला या प्रकरणी तातडीने योग्य ती कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत..पूर्वेश सरनाईक यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, गोकुळाष्टमी आणि दहीहंडी हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचे अविभाज्य भाग आहेत. राज्यभरातील लाखो गोविंद दहीहंडी उत्सवात सहभागी होण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालतात. सरावादरम्यान आणि दहीहंडी फोडताना अनेक गोविंदांना दुखापत होते. बहुतांश गोविंद मंडळांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना वैद्यकीय उपचार घेणे अवघड जाते. त्यामुळे सर्व गोविंदांना सर्वसमावेशक विमा संरक्षण देणे आवश्यक आहे..Karjat Lonavala railway block : कर्जत-लोणावळा घाटातील तिसऱ्या रेल्वे मार्गाचे काम वेगात; २५ ते २८ जुलैदरम्यान अनेक एक्स्प्रेस रद्द.त्यांनी पत्रात असेही नमूद केले आहे की, राज्य सरकारने यापूर्वी सुमारे १,००,००० गोविंदांना विमा संरक्षण दिले होते. यावेळी हा लाभ सुमारे २,००,००० गोविंदांपर्यंत वाढवण्यात यावा. महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंद संघटनेच्या नियोजन समितीमार्फत हा विमा उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पूर्वेश यांची मागणी गांभीर्याने घेत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रावर भाष्य करून या प्रकरणी योग्य कारवाईची मागणी केली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. .Pune Student Protest Celebration : शिक्षणमंत्र्यांच्या कथित राजीनाम्याच्या दाव्यानंतर पुण्यात विद्यार्थ्यांचा जल्लोष; ‘मेलोडी’ वाटून साजरा केला आनंदोत्सव.यावर प्रतिक्रिया देताना, पूर्वेश सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे आभार मानले. ते म्हणाले, "गोविंदांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे. राज्य सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे लाखो गोविंदांना मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे गोकुळाष्टमीचा सण अधिक सुरक्षित वातावरणात साजरा करता येईल. दरवर्षी दहीहंडीच्या सणादरम्यान दुखापती आणि अपघातांच्या घटना घडतात. राज्य सरकारच्या या पावलामुळे गोविंदांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळेल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.