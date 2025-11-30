AI NOC: इमारत एनओसीत मोठी क्रांती! बीएमसीचा नवा एआय फॉर्म्युला; महिन्यांची प्रतिक्षा आता फक्त दोन दिवसांत संपणार

मुंबई : मुंबईत इमारत किंवा कारखाना बांधण्यापूर्वी बीएमसीकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी व्यक्तीने बीएमसीच्या पोर्टल, ऑटो डीसीआरचा वापर केला पाहिजे. शिवाय बीएमसीकडे असंख्य मानके आहेत. त्याऐवजी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत जी अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी व्यक्तींनी लक्षात ठेवली पाहिजेत..बीएमसीच्या मते, इमारत किंवा कारखाना बांधकामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळविण्यासाठी साधारणपणे ४५ दिवस लागतात, कधीकधी ते ६० ते १२० दिवसांपर्यंत वाढते. बीएमसी आता ही प्रक्रिया जलद करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरण्याची योजना आखत आहे. बीएमसीच्या नियोजन विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, एनओसी देण्यासाठी एआयचा वापर केला जाईल आणि सध्या चाचण्या सुरू आहेत..Thane Traffic: मतमोजणी दिवशी वाहतुकीत बदल, अनेक मार्गांवर प्रवेश बंद; काय असतील पर्यायी मार्ग? .संबंधित फाइल एआय वापरून अपलोड केली जाईल. त्यानंतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) निकषांनुसार फाइलची तपासणी करेल. जर सर्व नियमांचे पालन केले गेले असेल तर एआय २४ ते ७२ तासांच्या आत मंजुरी देईल. यामुळे वेळ वाचेल आणि प्रक्रिया जलद होईल. ऑटो डीसीआर अॅप असूनही समान मंजुरी मिळविण्यासाठी सामान्यतः ४५ ते १२० दिवस लागतात. ज्यामुळे फाइलला अनेक विभागांमधून जावे लागते..अधिकाऱ्याने सांगितले की, एआय चाचण्या सुरू आहेत. चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतर त्याचा वापर पायलट प्रोजेक्ट म्हणून केला जाईल. सध्या प्रत्येक तांत्रिक बाबी समजून घेतल्या जात आहेत. एकदा सर्वकाही व्यवस्थित झाले की, ते बीएमसी आयुक्तांच्या मान्यतेने इमारत प्रस्ताव आणि नियोजन विभागात दाखल केले जाईल. जरी यासाठी थोडा वेळ लागेल..हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एआयचा वापर पहिल्यांदाच होणार नाही. यापूर्वी बीएमसी प्रशासन ड्रेन डिसलिटिंगबाबत प्राप्त झालेल्या सर्व व्हिडिओंचे विश्लेषण करण्यासाठी एआयचा वापर करत आहे. या वर्षी पहिल्यांदाच अशा प्रकारे एआयचा वापर करण्यात आला आहे. ज्यामुळे प्रशासनाला योग्य देखरेख, संपूर्ण पारदर्शकता आणि ड्रेन सफाईच्या कामाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यास मदत होईल..Mumbai News: ३ शिफ्ट, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि जलद गती... बीएमसीचा मेगा प्लॅन! मलनिस्सारण व्यवस्थेत होणार ऐतिहासिक बदल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.