मुंबई

AI NOC: इमारत एनओसीत मोठी क्रांती! बीएमसीचा नवा एआय फॉर्म्युला; महिन्यांची प्रतिक्षा आता फक्त दोन दिवसांत संपणार

BMC AI NOC System: आता एनओसीसाठी बिल्डर्सची वाट पाहण्याची शिक्षा संपणार आहे. यासाठी एआयवर बीएमसीने विश्वास दाखवला आहे. यामुळे एनओसी मंजुरीला नवा अवतार मिळणार आहे.
BMC AI NOC System

BMC AI NOC System

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत इमारत किंवा कारखाना बांधण्यापूर्वी बीएमसीकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी व्यक्तीने बीएमसीच्या पोर्टल, ऑटो डीसीआरचा वापर केला पाहिजे. शिवाय बीएमसीकडे असंख्य मानके आहेत. त्याऐवजी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत जी अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी व्यक्तींनी लक्षात ठेवली पाहिजेत.

