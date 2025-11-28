Mumbai News: वाय-फाय, चार्जिंग, कॅफे, सोफा… मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशनवर विमानतळासारखे डिजिटल लाउंज उभारणार, कधी सुरू होणार?

मुंबई : मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशनवर बांधण्यात येणाऱ्या डिजिटल लाउंजचे काम वेगाने सुरू आहे. अहवालानुसार, डिसेंबर अखेरीस ते कार्यान्वित होईल. मे २०२५ मध्ये २.७१ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली. हा प्रकल्प पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवला जात आहे. हा लाउंज १,७१२ चौरस फूट जागेत बांधला जात आहे. भारतीय रेल्वेमध्ये अशा प्रकारचे हे पहिले लाउंज बांधले जात आहे. हा निर्णय २०१९ मध्ये घेण्यात आला होता..हे लाउंज विमानतळांइतकेच आधुनिक असतील, ज्यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या वातावरणाशी जुळवून घेता येईल. प्रवाशांना चार्जिंग प्लग पॉइंट्स, वाय-फाय, कॅफे, खुर्च्या, टेबल आणि सोफा यासारख्या सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. जेणेकरून लोकांना काम करताना कोणतीही अडचण येऊ नये. शिवाय, जर प्रवासी स्टेशनवर लवकर पोहोचले तर ते तिथे काम करू शकतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय काम करू शकतील..Advertising Rules: जाहिरातींसाठी नवे नियम! 'अशा' फलकास परवानगी नाहीच; महापालिकेची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी.अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, ही सुविधा केवळ प्रवासी प्रवाशांसाठीच नाही तर बाहेरील लोकांना देखील उपलब्ध असेल. घरून काम करणारे लोक देखील येथे येऊन त्यांचे काम करू शकतात. महाविद्यालयीन विद्यार्थी देखील येऊन त्यांचे काम करू शकतात. त्या कॉम्प्लेक्समध्ये काही कॅफेसारखी दुकाने देखील सुरू केली जातील जेणेकरून लोकांना अन्न आणि पेये मिळविण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये. हे लक्षात घ्यावे की मुंबईत असे अनेक काम करणारे व्यावसायिक आणि फ्रीलांसर आहेत जे घरून काम करतात. परंतु घरी आराम नसल्यामुळे ते जवळच्या हॉटेल किंवा कॅफेमध्ये जाऊन त्यांचे काम करतात..म्हणूनच, पश्चिम रेल्वेचा असा विश्वास आहे की, भविष्यात लोक त्यांच्याद्वारे उभारल्या जाणाऱ्या डिजिटल लाउंजचा देखील वापर करू शकतात..Mumbai News: सॉफ्टवेअर इंजिनिअर तरुणीनं बनवला एसी लोकलचा बनावट पास, कसे आले प्रकरण उघडकीस? .वैशिष्ट्ये काय आहेत?लाउंज सुविधावीजकामासाठी खुर्च्या आणि टेबलवायफायप्लग पॉइंट्सकॅफेखाद्य सेवा.कोणाला फायदा होईल?काम करणारे व्यावसायिकविद्यार्थीफ्रीलांसरघरातून काम करणारे प्रवासी.पायलट प्रोजेक्टसाठी ओळखली जाणारी स्टेशनमुंबई सेंट्रल (काम प्रगतीपथावर)वांद्रे टर्मिनसबोरिवलीवडोदराअहमदाबाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.